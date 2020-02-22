زوجة قتيل لودر منشية الصدر: المتهم هدم منزلنا وقتل زوجي.. فيديو وصور

«كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالثة فجرا .. لقينا ونش عملاق داخل علينا وبيهد بيتنا.. هرولنا خارج المنزل

خشيه الموت».. هكذا روت وفاء «ربة منزل» وزوجة قتيل منشية الصدر بدائرة حدائق القبة تفاصيل الحادث البشع والدموع تكتمها لمحاوله التماسك حتى تكشف لنا تفاصيل الليلة المشئومة التى قتل فيها رفيق عمرها عصام يوسف ليترك بعده أسرة من 5 أفراد دون عائل .





مندوب «صدي البلد» رصد خلال لقاء مع أسرة عصام يوسف الذى راح ضحيه الدفاع عن منزله من الهدم، الحالة المأساوية التى يعيشها أفراد اسرته بعد أن رحل عن عالمنا، فأخذت الزوجة المكلومة تروى تفاصيل الحادث قائلة " عصام يوسف زوجى 57 سنة يعمل موظفا بوزارة الداخلية ونعيش تحت سقف بيت واحد منذ 25 عاما ليس لدينا أطفال، ولكن أطفال شقيقى يعيشون معنا وزوجى كان بمثابة أب لهم، وبيتنا قديم عبارة عن طابقين يعيش بداخله 4 أسر من عائلة واحدة راضيين بحالنا".





وأخذت زوجة القتيل تكشف تفاصيل الليلة الحزينة، قائلة: كنا نايمين فى الفجر وفوجئنا بونش يقوده سائق يهدم أجزاء من بيتنا عرفنا بعدها انه بتحريض من مقاول لبناء برج سكني، فهرول زوجى الى الونش لمحاولة إيقاف سائقه الا انه فشل فقفز زوجي عصام على شوكه الونش وكان هناك 4 أشخاص مجهولين اعتدوا علينا عندما تصدينا لهم ، والأهالي كانوا شاهدين على ذلك".





وبعد ساعات قليلة علمنا بخبر وفاة زوجى عصام وانه ملقى جثة هامدة أول شارع سكة الوايلي بحدائق القبة ، وكاميرات المراقبة الحمد لله كانت راصدة تحركات الونش وواقعة الاعتداء على زوجي وعلينا .

ووجهت الزوجة المكلومة رسالة الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والنائب العام المستشار حمادة الصاوي قائلة: "أنا مش عايزة غير حقي .. وحق زوجى اللى مات ضحية البلطجة" " .





وأشارت الزوجة إلى أنهم بالرغم من هدم جزء كبير من العقار الذى يعيشون فيه، الا انهم مازالوا متمسكين بالعيش بداخله فى الجزء الذى لم يهدم .





من جانبه أشار هنداوي على، زوج أخت الضحية، أن المنزل يقطن به 4 عائلات جميعهم أخوة، مضيفًا أنه في تمام الساعة الرابعة فجرًا فوجئ ببعض الشباب يطرقون عليه باب شقته، قائلين: البيت بيتهد.





وأضاف: « نزلت جري من البيت لاقيت فيه عفره مكان الهدم، وسمعت صوت اللودر وعرفت أن عصام فيه 3 شباب اتلموا عليه وضربوه بالعصيان وبعدها خدوه على شوكة اللودر لغاية ميدان الحدائق»، وعقب ذلك وصلت المباحث والنيابة وقاموا بمعاينة محل الواقعة.





بداية اكتشاف الحادث عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا بوفاة مواطن يدعي عصام يوسف 57 سنة موظف بوزارة الداخلية، بعد ان تصدي الى سائق لودر عملاق هدم جزءا من منزله الذى يعيش فيه بدائرة القسم.

وفى تحرك سريع من قبل اجهزة الامن تم ضبط سائق اللودر وجار عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.