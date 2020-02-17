عشيق وسم وجنس.. انجى قتلت جوزها بمبيد حشرى فى الشاى باللبن

« أنتى مش ندمانة ».. رسالة عبر تطبيق الواتس اب من العشيق كشفت المستور فى جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بمنطقة الزيتون بالقاهرة كانت تلك الرسالة مفتاح اللغز لكشف الجريمة وملابساتها.

المتهمة أنجي زوجة تعشق الثراء والاموال لتلبية رغباتها والإنفاق على متطلباتها الشخصية، وكان زوجها المجنى عليه هو الفارس الذى حققها لها ما تريد وانجبت منه 4 اطفال، إلا أنها لم تتوقف عن طلب المزيد من الاموال حتى قررت قتله والاستيلاء على امواله .

قررت الزوجة البحث عن شريك يرتكب معها الجريمة حتى وقعت فى الحرام مع سائق بشركة خاصة واتفقت معه على قتل زوجها لتحقيق رغباتها، وتستولى على أموال زوجها الثري، الذى تقف حياته امام تحقيق رغباتها غير المشروعه.

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التخطيط للجريمة

اتفقت الزوجة مع عشيقها على ازهاق روح زوجها لكي تتمكن من الحصول على أمواله عن طريق الارث، للانفاق على متطلباتها الشخصية وحصول العشيق على نسبة من تلك الأموال، وخطط لها على كيفية التخلص من زوجها .

سلم العشيق الزوجة عبوة من السم "مبيد حشري"لكى تضعها لزوجها فى الطعام الذى تقدمه لها يوميا، وتلك الفكرة راقت للزوجة المتهمة بسبب صعوبة اكتشاف رجال الشرطة لها وستكون بتلك الطريقة الوفاة طبيعية ومن ثما تنعم باموال زوجها وتتمتع بها مع عشيقها.

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قبل الواقعة بيوم

قبل ارتكاب الواقعة بيوم قامت المتهمة بوضع كمية من السم داخل كوب شاى بلبن، إلا ان مفعول السم لم يأتى بأثر على زوجها الذى لم يعلم ما يتم التخطيط له تجاه من قبل زوجته وعشيقها، فمكثت الزوجة تنتظر اللحظة التى ستقدم فيها الشراب او الطعام لزوجها مرة أخرى لكي تضع السم به لتقضي عليه.

قامت الزوجة انجي بوضع كميات من السم فى فترات مختلفة فى الطعام وتقدمها لزوجها حتى فاضت روحه الى السماء، ووقفت فوق جثته تبكي لتلعب دور الضحية والمرأة الحزينة على فراق زوجها ووالد أطفالها الـ 4 وتبعد عنها الانظار وابعاد الشبهة الجنائية عن جريمته الآثمة.

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الاتصال باشقاء زوجها

بعد ان مكثت الزوجة قليلا هاتفت أشقاء زوجها واخبرتهم بوفاته بسبب تدهور حالته الصحية، وحضروا على الفور لاستبيان الامر، وفى ذلك الوقت استخرجت الزوجة تصريح بدفن زوجها المغدور وتم دفنه بمقابر الاقباط.

كشف المستور

رسالة على هاتف المجني عليه الذى اصبحت تمتلكه زوجته المتهمة بعد وفاته، كشفها شقيق الضحية بالعثور على تسجيلات صوتية مخلة للمتهمة وعشيقها، فانتابه الشك والريبة من تلك العلاقة، وقرر ابلاغ الشرطة.

عقب تحرير بلاغ من قبل شقيق الضحية بوجود علاقة اثمة بين المتهمة واحد الاشخاص وكذلك شبهة جنائية وراء وفاة شقيقه، توالت التحقيقات مع المتهمة التى انكرت كل شىء فى البداية، إلا انه بفحص هاتفها المحمول عثر على تسجيلات لمكالمات غرامية بين العشيقين، وعثر على رسالة وردت عبر تطبيق واتس اب مفادها "أنتى ندمانة يا انجي".

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"أنتى ندمانة يا أنجي" .. تلك العبارة قادة رجال التحقيق لتوسيع دائرة الاشتباه، وفحص كافة المكالمات الصادرة من هاتف المتهمة وجميع الرسائل واصدار امر بضبط واحضار المتهم الثاني عشيقها ومواجهته بما اسفر عنه الفحص لهاتف زوج المتهمة.





انكار المتهمة الاتهام

انكرت المتهمة فى بداية التحقيقات الاتهامات الموجهه إليها بقتل زوجها بعد مواجهتها برسائل الهاتف المعثور عليها بهاتف زوجها، الا انه بفحص هاتفها تبين ورود رسائل حديثة مرسله من عشيقها ويقرر لها قائلا "انا مش هسكت عن حقي"، ووجود رسائل اخرى بينهم بتفصيلات مشروعهم الاجرامي وصور فوتوغرافية تكشف وجودها باوضاع مخلة مع عشيقها.

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الاعتراف بارتكاب الواقعة

بمواجهة المتهمة بتلك المحادثات والصور انهارت واعترفت على نفسها بارتكاب الواقعة وقتل زوجها بمساعدة عشيقها على النحو السابق ذكره.

فى ذلك الاثناء امرت النيابة باستخراج جثة المجني عليه وعرضها على الطب الشرعي لاعداد تقرير عن اسباب الوفاة، وتبين من التقرير انه الوفاة سببها تعاطيه جرعة من مبيج حشري وان الوفاة ورائها شبهه جنائية، وبضبط المتهم اقر بارتكاب واقعة ازهاق روح المجني عليه واقتصر دوره على اعداد المشروع الاجرامي وامداد المتهمة بالسم التى نفذت به الجريمة وامرت النيابة باحالة اوراق القضية المحكمة التى أمرت باحالة المتهمين الى فضيلة المفتى لاخذ الرأى الشرعى فى اعدامهما.