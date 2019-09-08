قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

ربة منزل خائنة وصديق غادر.. الزوجة خانت العهد مع زوجها على فراشه مع أعز أصدقائه الذى باع عشرة عمره، ولم يفكر في لقمة اقتسمها معه، وانتهك حرمة منزله، ولم يكتف بذلك بل قرر قتله بدم بارد ليخلو له الجو مع عشيقته الآثمة.





قصة مريرة عاشتها محافظة المنوفية بدأت تفاصيلها بصداقة نشأت بين المجني عليه عنتر وصديقه مسعد، وتوطدت صداقتهما سويا حتى أصبح مسعد دائم التردد على منزل المجني عليه عنتر، وبمرور الوقت ادعت الزوجة الخائنة مرضها نفسيا، وادعى الصديق الغادر مسعد قدرته على علاجها من أعمال السحر، لتكون حجة له لدخول المنزل في أي وقت.





وبالفعل أصبح مسعد يتردد على المنزل في غياب الزوج الذي لم يشك لحظة في صديقه، ولكن حضور الصديق للمنزل لم يكن لعلاج الزوجة التي ادعت مرضها، بل كان يحضر ليضاجع زوجة صديقه في فراشه دون أدنى مبالاة بحقوق الصداقة بينهما، ومع مرور الوقت اتفقت الزوجة مع عشيقها على التخلص من الزوج ليخلو لهما الجو للزواج، وبالفعل بدأوا في تنفيذ خطتهما عن طريق وضع الزوجة المبيد الحشري للزوج في الطعام في كل وجبة يتناولها، وبعد مرور أسبوع شعر الزوج بألم شديد في بطنه مما جعله يقرر أنه سوف يذهب للطبيب للعلاج، ولكن الزوجة أصرت بصورة شديدة علي عدم ذهابه وأقنعته بأنه ألم عادي وسوف يشفى قريبًا، مع استمرارها بوضع المبيد الحشري في الطعام بصورة كبيرة كل يوم عن اليوم الذي يسبقه.

يوم الوفاة في أحد الأيام شعر الزوج بألم شديد يقطع أمعاءه، فحمله أشقاؤه ووالدته وذهبوا به للمستشفى لعلاجه، ولكنه توفي فور وصوله للمستشفى، ليعودوا به للمنزل، وتم تجهيزه ودفنه في وسط حالة من الذهول للأشقاء ووالدته المكلومة، ولكن لفت نظر الحاضرين جميعًا الحالة التي كانت عليها الزوجة من الثبات وعدم الحزن، والملفت للأنظار أكثر تمسك الزوجة بهاتف زوجها، وعدم تركه من يدها طوال العزاء، حتى شك أشقاء المتوفي في الأمر.



