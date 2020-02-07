ضربته بالقلم وهما بيمارسو الجنس.. كشف لغز العثور على جثة ربة منزل بملابسها الداخلية بصحراء الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل العثور على جثة سيدة في نهاية الثلاثينات بملابسها الداخلية بصحراء مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.





بلاغ تغيب تلقته الأجهزة الأمنية افاد بغياب سيدة في نهاية الثلاثينات عن منزلها، تزامن مع العثور على جثة تشابهت أوصافها مع أوصاف السيدة المتغيبة، وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.





وكشفت التحريات الأولية التى أجريت بإشراف اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية، ان الجثة لذات السيدة المبلغ باختفائها وانه تم العثور عليها بملابسها الداخلية بمنطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر.





وتمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهم وتحديد موقعه وضبطه، وبمواجهته اقر بإرتكابه الواقعة وانه اثناء اقامتهما علاقة جنسية غير شرعية داخل السيارة نهرته المجنى عليها صفعته بالقلم على وجهه وصرخت فيه "انت فضحتني وصورتني" فقام بكتم انفاسها حتى تصمت الى ان لفظت انفاسها الاخيرة فألقها خارج السيارة بمنطقة العثور على جثتها وفر هاربا.



