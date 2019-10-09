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حوادث

عاشت مع عشيقها 3 سنين في الحرام.. فتاة تقتل حبيبها بالمرج بعد نشر صورها الفاضحة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:15 م
فتاة - صورة ارشيفية
فتاة - صورة ارشيفية
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عاشت فى الحرام مع عشيقها 3 سنوات على امل اتمام الزواج منه لكنه فى كل مرة تطلب منه الارتباط الرسمى يتهرب منها حتى وصل بها الحال إلى رفض العديد من الشباب المتقدمين للزواج منها وبتضييق الخناق عليها من قبل أسرتها اجبروها على الموافقة على احد الشباب .

قررت الفتاة الابتعاد عن عشيقها اتصلت به واخبرته ان اسرتها وافقت على خطوبتها وطلبت من عشيقها عدم الاتصال بها مرة اخرى .. اغلقت الفتاة الاتصال وبدأ العشيق فى حيلة لاجبار حبيبته على العودة له واثناء تصفح الصور على هاتفه المحمول وجد صورا وفيديوهات عارية مع عشيقته اثناء ممارسة الرذيلة فقام بمعاودة الاتصال بها وهددها بنشر صورها وفيديوهاتها العارية معه فى حالة رفضها تنفيذ اوامره بممارسة الرذيلة مرة اخرى .

تلقت الفتاة صدمة عمرها بعد ان اخبرها العشيق انه سوف يرسل الفيديوهات والصور الى اسرتها لفضح امرها امام عريسها الجديد واصبحت فى حيرة من امرها هل تقبل بالعودة الى عشيقها تحت تهديداته او فضيحتها امام اسرتها وعريسها ..

استمرت الفتاة فى حالة من الخوف لمدة اسبوع متواصل لكنها فوجئت بارسال عشيقها الصور على هواتف اسرتها وهى فى اوضاع جنسية معه .. جن جنونها وقررت الانتقام منه بعد ان كشف سرها وفضحها امام اسرتها فاستعانت بـ٣ من اقاربها بينهم سيدة وذهبوا الى منزله وقاموا بقتله. 

تلقى الرائد أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة داخل شقة بالمرج الجديدة، وانتقل رجال البحث الجنائى لمكان البلاغ، وعثروا على جثة سائق بشركة اتصالات كبرى مقتولا وبه طعنات وغارقا فى دمائه، تم رفع البصمات وسؤال شهود العيان وتوصلت التحريات إلى أن ليلة ارتكاب الجريمة كانت عشيقته و3 من أقاربها بشقة المجني عليه وأنهم وراء الحادث، ومن خلال أحد الأكمنة تم ضبط المتهمين.

واعترفت المتهمة الرئيسية أنها لم تقصد قتله بل تهذيبه بعد أن أرسل صورها عارية لأسرتها، فاستعانت بـ3 من أقاربها وذهبت لمنزله بدعوى ممارسة الرذيلة معه، إلا أن المجنى عليه فوجئ بأن معها 3 من اقاربها فوقعت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد اقاربها، يعمل سائقا، بطعن المجني عليه ليسقط غارقا فى دمائه.

كما قررت المتهمة فى اعترافاتها أنها كانت على علاقة آثمة بالمجني عليه، دامت قرابة الـ3 سنوات وأنه ارتبط بها عاطفيا لكنني تعرفت على آخر، وعندما علم جن جنونه فهددها بفضح علاقتهما غير الشرعية وبالفعل أرسل صورها معه إلى أسرتها فقررت تهذيبه لكن الامر تحول إلى جريمة قتل بعد أن وقعت مشاجرة مع أقاربها وامرت النيابة باحالة المتهمين الى محكمة الجنايات وجار تحديد جلسة لهم.
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