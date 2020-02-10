ألقاها بملابسها الداخلية.. قرار جديد بشأن قاتل ثلاثينية أثناء العلاقة الحرام في سيارة بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بالجيزة تجديد حبس السائق المتهم بقتل سيدة ثلاثينية أثناء ممارسة الجنس في السيارة بالمنطقة الصحراوية بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.





واعترف المتهم بإرتكاب جريمته تفصيليا أمام فريق النيابة والمباحث.

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ونفذ المتهم مشهدا تصويريا للجريمة بأكملها، حيث شرح تفاصيل ليلة الحادث، واتفاقه مع المجنى عليها على مقابلتها لقضاء إحدى لياليهم الحرام التى اعتادوا على تنفيذها.





وشرح المتهم جريمته، حيث أكد أن المجنى عليها حضرت إليه قبل الحادث بما يقرب من ساعة ونصف الساعة، وتوجها سويا إلى مسرح الجريمة بالسيارة وتوقف في المنطقة الصحراوية، وقامت المجنى عليها بخلع ملابسها وظلت في السيارة بملابسها الداخلية.





وقال المتهم أثناء تمثيل جريمته، إنهما ظلا يمارسان الجنس قرابة النصف ساعة، وأثناء ذلك قام بإحضار هاتفه من جوار الكرسي، إلا أنها نهرته وصرخت "إنت عايز تصورني وتفضحني"، مضيفا أنها قامت بسبه وصفعته بالقلم على وجهه.





وأنهى المتهم المعاينة بقيامه بكتم أنفاسها حتى لقت حتفها، فقام بإلقائها خارج السيارة كما هي بملابسها الداخلية، وسرق هاتفها وملابسها وفر هاربا.





البداية كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية يفيد بالعثور على جثة لسيدة فى العقد الرابع من العمر ترتدى ملابسها الداخلية فى المنطقة الصحراوية ولا تحمل أى أوراق شخصية.





نجح فريق بحث برئاسة العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، في التوصل لهوية السيدة من خلال فحص بلاغات التغيب على مستوى مديرية أمن الجيزة، ليتبين وجود بلاغ تغيب لسيدة بذات المواصفات بدائرة قسم شرطة امبابة، وكشفت التحريات أنها سيدة متعددة العلاقات مع الرجال.



