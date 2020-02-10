الساعة بـ 500 جنيه .. شبكة دعارة حلوان استقطبت طالبات المعاهد الفنية والصور دليفري

كشفت تحقيقات النيابة وتحريات الأجهزة الأمنية فى قضية القبض على شبكة دعارة بمنطقة حلوان المتهم فيها زوجين عن قيام المتهمين باستقطاب فتيات أحد المعاهد الفنية بالمنطقة للعمل في الدعارة مقابل أجر مادى يتم الاتفاق عليه معهن.





وقالت المتهمة فى القضية إنها استطاعت استقطاب 3 فتيات للقيام بالأعمال المنافية للآداب مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة وتابعت فى التحقيقات أنها قامت بتأجير شقة وفوجئت بأن جوارها مدرسة فنية للبنات فقامت باستقطاب الطالبات للعمل معها في الدعارة.





وتابعت المتهمة فى محضر التحريات أنها كانت تقوم بإرسال صور الفتيات للزبائن قبل حضوره والاتفاق معه على السعر وكانت تقوم بعمل تخفيض في السعر للزبون الدائم.





وبمواجهة باقي الفتيات المضبوطات بما أدلت به المتهمة الرئيسية في اعترافاتها، أيدن ما جاء بها، وأنهن يقدمون المتعة الحرام مقابل أموال يتم الاتفاق عليها مع الزبون قبل الحضور وبعد اختياره الفتاة.





وكشفت التحقيقات بأن الشبكة تضم 5 متهمين القواد وزوجته و3 طالبات يعملن معهما في الدعارة مقابل 500 جنيه في الساعة، وأثناء القبض عليهن تبين أن إحداهن مصابه بكسور في اليد والأرجل بسبب قفزها من شرفة الشقة خوفا من القبض عليها.





وكانت وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد عمل رجل وزوجته في الدعارة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وعلى الفور جرى الدفع مأمورية من ضباط مباحث قسم شرطة حلوان وبناء على قرار من النيابة العامة، جرى اقتحام الشقة محل البلاغ وضبط القواد وزوجته و3 طالبات.





وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بصحتها وأضافوا بأنهم يعملون في الدعارة منذ فترة، وبسؤال الطالبة المصابة أكدت بأنها قفزت من الطابق الثاني خوفا من الفضيحة.



