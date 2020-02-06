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حوادث

ضبط شبكة دعارة صينى فى مدينة نصر .. المتهمات ارتدين الكمامات خوفا من فيروس كورونا اثناء القبض عليهن

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:54 م
قضية اداب - صورة
قضية اداب - صورة ارشيفية
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مصطفى الرماح

نجحت الاجهزة الامنية في ضبط ٩ فتيات صينيات داخل مركزين صحيين غير مرخصين بمدينة نصر أثناء ارتكاب الاعمال المنافية للاداب مقابل الحصول على مبالغ مالية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

وردت معلومات بقيام مجموعة من الاشخاص بانشاء نواد صحية بدون تصاريح وقيامهم بالاعمال المنافية للاداب بداخلهم.

 على الفور تم اعداد حملة امنية تمكنت من مداهمة الناديين وضبطت بداخلهما ٩ فتيات من الصين و4 من راغبى المتعة الحرام  يقومن بالاعمال المنافية للاداب مقابل الحصول على مبالغ مالية لممارسة الدعارة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية واثتاء التحقيق معهن ارتدين كمامات خوفا من اصابتهن بفيروس كورونا المنتشر فى الصين.


 كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمات اتخذن من أحد النوادى الصحية بمدينة نصر وكرا لممارسة الاعمال المشبوهة تحت ستار ناد صحى  وبمواجهتهن اعترف الجميع بارتكاب الواقعة والحصول على اموال مقابل ممارسة الرذيلة .

 

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