ضبط شبكة دعارة صينى فى مدينة نصر .. المتهمات ارتدين الكمامات خوفا من فيروس كورونا اثناء القبض عليهن

نجحت الاجهزة الامنية في ضبط ٩ فتيات صينيات داخل مركزين صحيين غير مرخصين بمدينة نصر أثناء ارتكاب الاعمال المنافية للاداب مقابل الحصول على مبالغ مالية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .
وردت معلومات بقيام مجموعة من الاشخاص بانشاء نواد صحية بدون تصاريح وقيامهم بالاعمال المنافية للاداب بداخلهم.
كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمات اتخذن من أحد
النوادى الصحية بمدينة نصر وكرا لممارسة الاعمال المشبوهة تحت ستار ناد صحى وبمواجهتهن اعترف الجميع بارتكاب الواقعة
والحصول على اموال مقابل ممارسة الرذيلة .