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حوادث

اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:49 ص
حادث طريق المطار
حادث طريق المطار
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اسلام مقلد - أحمد مهدى
حصل موقع صدى البلد على مجموعة من الصور توضح حادث طريق المطار الذي وقع منذ قليل وراح ضحيته 10 أشخاص.

و لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون فى حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار بالشروق.

تلقى اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفادة وجود حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار بالشروق.

وعلى  الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل كبيرة مما أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الحادث فيما تم تحويل 8 جثث لمستشفى القاهرة الجديدة، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.


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اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص
اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص
اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص
اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص
اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص
اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص
اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص
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