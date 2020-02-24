اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص

حصل موقع صدى البلد على مجموعة من الصور توضح حادث طريق المطار الذي وقع منذ قليل وراح ضحيته 10 أشخاص.

و لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون فى حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار بالشروق.





تلقى اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفادة وجود حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار بالشروق.





وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل كبيرة مما أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.



