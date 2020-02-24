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حوادث

ميكروباص ونقل.. مصرع 10 اشخاص فى حادث مروع بطريق المطار

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:20 ص
مصرع 10 أشخاص وإصابة
مصرع 10 أشخاص وإصابة 5 أخرين فى حادث مروع بطريق المطار
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اسلام مقلد - أحمد مهدى
لقى 10 اشخاص مصرعهم وأصيب 5 اخرون فى حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار بالشروق.

تلقى اللواء اشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفادة وجود حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمدخل طريق المطار بالشروق.

وعلى  الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل كبيرة مما أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الحادث فيما تم تحويل 8 جثث لمستشفى القاهرة الجديدة، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.
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