كسر عظام جدته وألقى بجثتها فى صندوق زبالة والمباحث افتكرتها متفجرات .. القصة الكاملة لجريمة الزيتون

حبه للمال والثراء السريع جعله يتخلص من جدته الثرية المريضة ، وفى سبيل ذلك خطط لتنفيذ مخططه الإجرامي بإحاكم شديد حتى لا ينكشف أمره .. المتهم إبراهيم س ادمن تناول المواد المخدرة حتى فقد عمله وأصبح يتسول الأموال من أسرته حتى التف حبل المشنقة على رقبته وقتل جدته القعيدة.

ادلى المتهم بقتل جدته فى مصر الجديدة باعترافات تفصيلية أمام رجال التحقيق قائلا:" قمت بالتخطيط لقتل جدتى الثرية التى تمتلك مصوغات ذهبية وأموالا تدخرها للانفاق على متطلباتها الشخصية من مأكل وملبس، فاختمرت فكرة التخلصص منها فى رأسي، وأعددت لذلك شنطة سفر كبيرة لتنفيذ الجريمة".

تابع المتهم:" يوم الجريمة هرعت مسرعا لشقة جدتي واوهمتها بوجود خلافات بينى وأسرتي للمكوث لديها عدة أيام حتى تعود المياه لمجاريها من جديد بينه وأسرته، فتلقت جدا ذلك الخبر بطبطتها على كتفى ورحبت بي للمكوث معها ولا تعلم ما قمت بالتخطيط له للتخلص منها من أجل أموالها الكثيرة".

استكمل المتهم اعترافاته:" مكثت فى شقة جدتى عدة ايام قبل تنفيذ الجريمة حتى لا ينتابها شك من جانبي ولكى تطمئن، وانتظرت حتى حانت لي الفرصة لقتلها والتخلص منها، وقمت بالانقضاض عليها خنقا حتى تأكدت من أنها فارقت الحياة ، وجلست أفكر قليلا حول كيفية التخلص من جثتها لاخفاء جريمتي".

التخلص من الجثة

اضاف المتهم :" عقب التفكير فى كيفية التخلص من جثة جدتي، احضرت شنطة السفر الكبيرة التى احضرتها معي مسبقا، وقمت بوضعها فيها إلا ان جثتها لم تدخل بكامل حجمها داخل الشنطة، مما دفعني للقيام بتكسير بعض عظامها لكي تحتويها الشنطة بالكامل ولا يظهر منها شىء".

تابع المتهم قائلا:" قمت بعد ذلك بحمل الحقيبة والنزول بها للشارع واوقفت سيارة اجرة وادخلت بها الحقيبة وتوجهت لمنطقة الزيتون وبالقرب من احد مقالب القمامة قمت بإلقاء الحقيبة بعيدا عن اعين الناس حتى لا يتم كشف امري".

واستمكل المتهم اعترافاته التفصيلية قائلا:" عقب إلقائى للحقيبة وبداخلها الجثة توجهت مباشرة لمنزلها وقمت بجنى ثمار جريمتى والاستيلاء على جميع المشغولات الذهبية التى احتفظت بها جدتي، وكذلك الاموال وقمت بالهرب فور ذلك من المكان حتى لا ينكشف أمري".

كشف الجريمة

جريمة بشعة كشفها رجال مباحث مصر الجديدة بالعثور على الحقيبة التى اشتبهوا فيها بجوار مقلب القمامة بانها تحوى مواد متفجرة، وعلى الفور تم

اثناء مرور إحدى الدوريات الأمنية بالمكان، وعلى الفور تم اخطار رجال المفرقعات للكشف عن محتويات الحقيبة التى تبين فيما بعد بانها تحوى لجثة مجهولة الهوية، حتى تم تشكيل فريق بحث للتوصل لهويتها ومرتكب الجريمة.

وبتولى رجال التحقيق وانتقالهم لمكان تواجد الجثمان وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة امكن التوصل ال رقم السيارة التى استقلها المتهم اثناء القائه للحقيبة، وبالتواصل مع قائدها أقر باقتصار دوره على توصيل المتهم للمكان الذى حدده له