مش عايزاها ارميها تحت القطر.. حكاية نهى بنت السفاح..التفاصيل الكاملة لجريمة القناطر

خدها ارميها على شريط السكة الحديد مش عايزينها لكن ربنا كتب لها الموت على يد أمها.. بتلك بدأت ميرفت جدة الطفلة نهى التى لفظت أنفاسها على يد والدتها بمنطقة القناطر الخيرية وسردت تفاصيل الجريمة من البداية.. قالت: أحمد ابنى خطب منذ فترة مراته نوران وأثناء فترة الخطوبة غلط معاها وأنجب طفلته المجنى عليها نهى قبل عقد قرانه عليها رسميا.





وتابعت الجدة: بعد ولادة زوجة ابنى طفلتها نهى احضرها لى ابنى وقال لى: أنا خلفت البنت دى وخطيبتى قالتى خدها ارميها على شريط السكة الحديد وقولت له حرام ما ينفعش دى لسه حته لحمة حمراء وأنا هربيها.

وأضافت الجدة: توجهت لخطيبة ابنى وقتها علشان نسجل البنت ونستخرج لها شهادة ميلاد فى الصحة وقمت بتهديدها وطلبت منها الزواج من ابنى عرفى وعرضت على عمها فكرة الزواج العرفى انقاذا للموقف حتى نسجل طفلتها وبالفعل تم كتابة عقد زواج عرفى عند أحد المحامين وفوجئت بعد تسجيل البنت ان زوجة ابنى مش ترفض تربية طفلتها او ارضاعها فقمت بعدها باخذ الطفلة فى المنزل لتربيتها والاهتمام بها.

وتابعت الجدة: قمت بتجهيز شقة لابنى حتى يتزوج فيها ابنى رسميا من خطيبته وتم عقد قران ابنى على مراته رسميا وكتابة قائمة زواج لها وبعد مرور شهرين من الزواج طلبت منها أخذ ابنتها لكى تقوم بتربيتها وتتفرغ لعملها إلا أنها رفضت وقالت لى: أنا مش عايزها ودى مش بنتى وبعد الضغط عليها أخذتها إلا أنها كل فترة تحضرها لى وتقوم بضرب طفلتها وتعذيبها .

وكشفت الجدة أن والدة الطفلة قامت فى الفترة الاخيرة بتعذيبها وضربها وفى يوم يوم الواقعة اتصل بها ابنها واخبرها بحدوث تشنجات وتم نقلها للمستشفى .

ويلتقط أطراف الحديث أحمد والد الطفلة المتوفاة على يد والدتها يقول: زوجتي اتصلت بى يوم الواقعة، وأخبرتنى بسقوط نهى بنتى وحدوث تشنجات لها رجعت على البيت وقمت بنقلها إلى المستشفى وتم عمل إسعافات أولية لها إلا أنها مازالت فى غيبوبة فاقدة للوعى وتم نقلها إلى اكثر من مستشفى إلا أن حالتها كانت سيئة .

وتابع الأب: عرضنا نهى بنتى الله يرحمها على أكثر من طبيب وبعد عمل الإشاعات تبين وجود 3 شروخ فى الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وكدمة بالرئة وتم وضعها داخل العناية المركزة لمدة 12 يوما حتى توفيت.

واتهم الأب زوجته بالتسبب فى وفاة طفلتهما بعد ضربها على عكس ما قالته والدتها أنها سقطت من أعلى سرير والارتطام بسن الدولاب وهذا ما اكده اكثر من طبيب أن تلك الإصابات لا تتنج عن السقوط من أعلى السرير وأن الإصابات نتيجة الارتطام بجسم قوى .