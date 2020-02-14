أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

لبس هدوم ستات وقتل صاحب عمره لسرقته .. كلمات وصف بها أهالي سوق الثلاثاء جريمة قتل شارع ترعة عبدالعال بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة التى وقعت عصر يوم الاثنين داخل سنترال.

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الأهالى وشهود العيان فى الواقعة كشفوا تفاصيل الجريمة البشعة التى دارت أحداثها فى الساعة الثانية ظهرا عندما سمع الأهالى صراخ المجنى عليه على من داخل السنترال " الحقونى أنا بموت " .

قال محمود عبد الرحيم أحد أهالى المنطقة وشاهد عيان على الجريمة، إن المتهم قتل صديقه دون أى شعور بالذنب، وقام باختيار وقت العصر لتنفيذ جريمته في وقت الزحمة حتى يتمكن من الهروب سريعا، مضيفا أن المتهم لم يشاهده أحد لحظة دخوله بعد أن ارتدى نقابا أسود اللون، حتى لا يشك فيه أحد على اعتبار انه سيدة مرتدية نقاب إلا أن صرخات علي فضحت الجريمة.

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ويسرد مينا بيشوي، عامل في منطقة الجريمة، أنه استمع إلى أصوات الصراخ في المنطقة الساعة الثانية والنصف عصرا، وحين توجه إلى مصدر الصوت وجد الأهالي تكدست أمام السنترال ونظر داخل المحل ليجد جثة علي بخيت الشاب العشريني غارقا في دمائه على الأرض في وسط السنترال.

وأضافت أم محمود، إحدى البائعات أنها استمعت لصرخات المواطنين وعندما حضرت أمام السنترال علمت بأن ايمن "صاحب فرش" قتل علي عامل السنترال، وشرحت الواقعة قائلة بأن القاتل كان صاحب فرش أمام السنترال محل الواقعة، وهو أحد جيران على القتيل وصديقه أيضا، وطالما عرف عنهم الصداقة القوية، فلم تصدق قتل أيمن لصديقه علي.

وتابع هادي تامر أحد أهالي المنطقة، واصفا المجني عليه "علي كان في حاله، شاب محترم بتاع اكل عيش"، ومضيفا :"المجنى عليه مش بتاع مشاكل وكان في حاله، وصاحبه دخل قتله وهو لابس هدوم ستات وحمالة صدر، حتى مقتلش صاحبه وهو راجل ".

وكشف أحد شهود العيان في الواقعة، أنه سمع صوت علي المجنى عليه يصرخ "أنا بموت.. قتلتني" وحين اقترب وآخرون من السنترال سمع صوتا من الداخل يحاول فتح الباب، فوجدوا ايمن واقفا ومرتدي "حمالة صدر" اسفل التي شيرت وبجواره عبائه سمراء اللون ويردد "انا ماليش دعوة.. هاتوا الحرامي اللى قتل علي قبل ما يهرب".

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وتحديد الدافع وراء الجريمة وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه يدعى علي. ب ٢٠ سنة يعمل في سنترال بمنطقة العشرين والمتهم يدعى ايمن. ا بائع متجول.

تلقت غرفة النجدة تلقت بوقوع مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب داخل سنترال بشارع العشرين في فيصل ببولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور لفحص البلاغ والكشف عن ملابسات الواقعة وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول مسرح الواقعة لإجراء التحريات اللازمة وفحص البلاغ.