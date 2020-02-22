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حوادث

فتاة طوخ اتهمتهم باغتصابها.. إخلاء سبيل 4 شباب بالقليوبية.. اعرف السبب

السبت 22/فبراير/2020 - 07:21 م
اتهمتهم باغتصابها
اتهمتهم باغتصابها
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إبراهيم الهوارى

أمر المستشار محمود طارق، رئيس نيابة مركز شرطة طوخ، إخلاء سبيل 4 أشخاص اتهمتهم فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بالصف الثاني الثانوي بالتعدي الجنسي عليها.

وتبين أنها على علاقة عاطفية بالمتهم الأول "م.ع" حارس أمن بشركة خاصة وقالت المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة إنه لم يحدث تعدٍ جنسي عليها وأقرّت بالتنازل عن البلاغ هي ووالدها.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفلة في حالة إعياء وسط الزراعات بعزبة مجاورة لقرية مشتهر، وجرى نقلها لأحد المستشفيات.

انتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المركز، إلى المستشفى وتبين أن الفتاة تعرضت للاعتداء الجنسي وأن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص جرى تحديدهم وضبطهم.

وبمناقشة المجني عليها، أكدت أنه جرى استدراجها للزراعات، واغتصابها من قبل 4 أشخاص أدلت بأوصافهم وتبين أنهم "م.ع" 19 سنة حارس أمن بشركة خاصة و"ب.أ.ع" 15 سنة سائق و"ع.أ.ع" 18 سنة حلاق و"أ.ج.م" 18 سنة طالب قبل أن تتنازل عن اتهامها.

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