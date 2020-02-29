بعد إقامة مهرجان غنائى داخله.. 7 معلومات عن معبد دندرة بقنا

يشهد معبد دندره، إقامة مهرجان للموسيقى والغناء، لأول مرة بحرم المعبد، بحضور وزيرى الثقافة والآثار ومحافظ قنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وبحضور أكثر من 6 آلاف مواطن من أبناء قنا على مدار يومين، وبمشاركة عدد من كبار المطربين والفرق الموسيقية.





وأعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحه، خلال افتتاح فعاليات المهجرجان، عن افتتاح ٣ سراديب جديدة بمعبد دندرة للزيارة، و افتتاح "الروف" سطح المعبد والذي كان مغلقًا منذ ١٥ عامًا.





وأشار العناني، إلي أن الوزارة وضعت خطة للتواجد في شتي محافظات الجمهورية من خلال العديد من الفعاليات آخرها فاعلية ضخمة شهدها سفراء العالم بمحافظة سوهاج وفعاليات أخري بمحافظات أسيوط والمنيا وقنا اليوم الجمعة، لافتًا إلى أن الهدف من مهرجان دندرة الغنائي الثقافي والذي يقام حاليًا بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة قنا تنشيط السياحة و وضع قنا علي الخريطة السياحية بقوة.

معلومات عن معبد دندرة بقنا

يحيط بالمعبد سور طينى من كافة جوانبه مازال شامخًا مهيبًا وشاهدًا على الكثير من الأسرار حتى الآن يبلغ طوله حوالى 1200 متر.





بدأ بناء معبد دندره بفكرة من بطليموس الثالث فى القرن الأول قبل الميلاد، وأكمل جزء منه بطليموس الحادى عشر، وساهم حكام البطالمة الرومان فيما بعد بإدخال إضافات كثيرة عليه" و انتهى البناء فى عهد الإمبراطور الرومانى أوجستس " أغسطس".

يُعرف معبد دندرة لدى علماء الآثار بمعبد الإلهة " حتحور" إله الحب والجمال و الأمومة عند قدماء المصريين وزوجه الاله "حورس" إله معبد ادفو، حيث تم بناء المعبد لعبادتها وقد اتخذ تمثال الالهه حتحور شكل رأس بقرة جميلة أو تحمل قرون بقرة على الرأس.

يقع معبد دندرة على الشاطئ الغربى لنهر النيل فى قرية اتخذت اسمه عنوانًا لها ويبعد المعبد عن مدينة قنا بـ 4 كيلومترات"جنوب القاهرة بـ650 كيلومتر" وتبلغ مساحة المعبد بملحقاته 40000 مترمربع بعد الإضافات الجديدة.

يضم المعبد ملحقات أخرى مثل مقصورة ترجع للأسرة 11، وبيت ولادة من الأسرة 30، و مقصورة بطلمية، حمام كليوباترا، وبيت ولادة من العصر الروماني، و بحيرة مقدسة، و مقصورة للزورق بالقرب من البحيرة، ومصحة،‏ وكنيسة قبطية‏ أنشئت فى القرن الخامس الميلادى,‏ وبيت الولادة للملك نختانبو‏‏,‏ ومعبد ايزيس‏، وعدة آبار .

مدخل المعبد يضم 24 عمود من أجمل و أروع الأعمدة التي مازالت محتفظة بجمالها وقوتها حتى الآن ويتشكل كل عمود فى نهايته على شكل رأس مجسم للإلهه حتحور، و توجد حول هذه الأعمدة فى سقف المعبد رسومات مجسمة للابراج الفلكية مقسمين إلى 6 أبراج فى الناحية الشرقية و6 أبراج فى الناحية الغربية تعرف بدائرة البروج السمائية، تحكى الكثير من تفاصيل هذه الحقبة من تاريخ مصر.

إقرأ أيضًا

وزيرة الثقافة تفتتح معرض قنا الثالث للكتاب

من المسئول؟.. دماء ضحايا سور المدرسة المهنية بفرشوط بين الوحدة المحلية والإدارة التعليمية