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تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم وحرق الدهون.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 08:30 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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فرح علاء الخولي

قدّمت الإعلامية  فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية،  مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وتقوية عضلات الكتف، وتساعد على حرق الدهون بشكل كبير.

وأوضح أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل او الضجر.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج على قناة "صدى البلد" اليوم، السبت، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

 وقال خبير اللياقة البدنية: إن هناك بعض الأشياء التى يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، ومن والمهم أن تكون عضلات الجسم متوازنة.

 وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.


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