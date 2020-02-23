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تمارين رياضية صباحية للتخلص من الدهون والحفاظ على لياقة الجسم.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:09 ص
تمارين
تمارين
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آيات أحمد
قدم  الكابتن حسام أبو هاشم، تمارين رياضية صباحية لتقوية عضلات الكتف، وحرق الدهون.

وقال الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد"، المقدم على شاشة "صدى البلد" اليوم، الأحد، إن هذه التمارين من الممكن ممارستها في مكان واسع أو المنزل ولا تحتاج إلى الذهاب لصالة "الجيم".

وأضاف الكابتن حسام أبو هاشم أن تلك التمارين تشمل تمرين "الاسكوات"، المخصص للجزء الأسفل من الجسم، وتمارين "الكارديو" وتعمل على شد الجسم والبطن، فضلًا عن بناء العضلات.

وأشار خبير اللياقة البدنية إلى أن من أفضل العضلات التى يمكن تقويتها بسهولة هي عضلات الكتف.

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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