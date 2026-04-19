حادث مأساوي بأحد شوارع القاهرة.. وشهود عيان: الناس بتقول السائق كان سكران

في أحد شوارع حي باب الشعرية وقع حادث مروري خطير تمثل في انقلاب سيارة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى حالة من الفوضى والذعر في المكان.

وأسفر الحادث عن اصطدام السيارة بثلاثة أشخاص كانوا متواجدين في الشارع لحظة وقوعه، ما تسبب في إصابات متفاوتة بينهم.

وروى أحد شهود العيان تفاصيل الحادث، حيث قالت نادية مولا، أحد شهود العيان: " الشارع الذي وقع فيه الحادث ضيق نسبيا، ما زاد من خطورة الموقف وصعوبة تفادي السيارة بعد انقلابها.

وأضافت مولا- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن حدثت حالة من الجدل سادت بين الأهالي فور وقوع الحادث حول سبب فقدان السائق السيطرة على السيارة، حيث رجح البعض أنه كان يعاني من نوبة صرع، بينما قال أغلب السكان إلى أنه كان تحت تأثير الكحول".

وتابعت: "الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص من سكان المنطقة، كانوا معروفين بحسن الأخلاق والسيرة الطيبة رغم عدم وجود معرفة شخصية وثيقة بهم بيني وبينهم".

وقد سادت حالة من الخوف والهلع بين المواطنين والمارة الذين شهدوا الواقعة، خاصة مع شدة الصوت التي نتج عن انقلاب السيارة ودهس المارة ومظهره العنيف.

كما عبر سكان المنطقة عن صدمتهم الكبيرة، حيث بدا المشهد مروعا وأثر بشكل واضح على الجميع، في ظل محاولات سريعة لتقديم المساعدة للمصابين والتعامل مع تداعيات الحادث.

وعقب وقوع الحادث مباشرة، هرع عدد من الأهالي إلى مكان الحادث لمحاولة إنقاذ المصابين وتقديم الإسعافات الأولية بشكل عاجل، إلى حين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

وقد تم نقل المصابين الثلاثة إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من الترقب والقلق بين الحاضرين حول مدى خطورة إصاباتهم.

كما قامت الجهات الأمنية بفرض كردون أمني في محيط المكان لتسهيل حركة المرور ومنع تكدس المواطنين، إضافة إلى رفع آثار الحادث وإعادة تنظيم الشارع من جديد.

والجدير بالذكر، أن شهدت المنطقة حالة من الحزن بين السكان، خاصة مع استمرار تداول تفاصيل الحادث بين الأهالي الذين وصفوه بأنه من الحوادث المروعة التي شهدها الشارع خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.