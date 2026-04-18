مصرع عامل في اصطدامه بماكينة حفر آبار بالوادي الجديد

لقي عامل زراعي مصرعه، اليوم السبت، إثر حادث داخل مزرعة استثمارية بمنطقة سهل بركة التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، بعد اصطدامه بعمود حفر خاص بماكينة حفر آبار، ما أسفر عن إصابة بالغة أودت بحياته رغم محاولات إسعافه.

مصرع عامل إثر اصطدامه بماكينة حفر آبار في الوادي الجديد



وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية لفحص البلاغ وكشف ملابساته، حيث تبين أن الضحية يُدعى محمود سعد محمد محمد، يبلغ من العمر 34 عامًا، ومقيم بمحافظة قنا، ويعمل عاملًا زراعيًا داخل إحدى المزارع الاستثمارية في مركز الفرافرة.

وأوضحت المعاينة الأولية، أن ماكينة حفر آبار تسببت في بتر ذراع العامل من أسفل الكتف الأيمن، عقب اصطدامه بعمود الحفر خلال العمل، ما أدى إلى نزيف حاد.

وجرى نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي في محاولة لإنقاذه، حيث خضع لإجراءات إنعاش قلبي رئوي، إلا أنه لم يستجب، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته.