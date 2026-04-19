بتكلفة 2.6 مليون جنيه.. الدستاوي يتفقد مركز خدمة عملاء حوش عيسى

استقبل اليوم المهندس بهجت عبد الحليم فياض – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء الدكتور مهندس خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع وذلك فى جولة تفقدية شملت هندسة حوش عيسى وقطاع الوقاية والتحكم بوسط البحيرة وإدارة المزامنة المركزي بديوان عام الشركة.



وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة الوزارة للمتابعة الميدانية الدقيقه لمواقع العمل، والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.



واستهل الدستاوي الجولة بتفقد مركز خدمة العملاء بهندسة حوش عيسى، حيث تابع انتظام العمل، واطلع على آليات استقبال شكاوى وطلبات المشتركين ، ومدى سرعة الاستجابة لها، مؤكدًا أهمية تقديم خدمة متميزة تعتمد على السرعة والدقة وحسن التعامل، مع التوسع في ميكنة الخدمات وتطبيق الحلول الرقمية.



وأوضح المهندس / بهجت عبد الحليم فياض – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن تكلفة إنشاء وتطوير المركز بلغت نحو 2.6 مليون جنيه، بما يعكس حرص الشركة على تعظيم العائد من

الاستثمارات وتوفير بيئة عمل حديثة تواكب متطلبات المرحلة الحالية.

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديث وتطوير منظومة العمل

بكافة قطاعاتها، وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمة، وتحسين جودة الأداء، والارتقاء بمستوى

الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء بنية تحتية قوية تدعم خطط التنمية الشاملة .

ثم توجه إلى إدارة تشغيل ( مركز تحكم ) بقطاع وسط البحيرة و الذى يتبعه عدد 8 هندسات هى بندر شرق وغرب ومركز دمنهور وايتاى البارود وكوم حماده والدلنجات والرحمانية وشبراخيت ( بمساحة جغرافية حوالى ) 2954 كم 2 ( يتم تغذيتها من خلال عدد 25 موزع بعدد 385 مغذى جهد متوسط ( مكونة من 1212 ) كم ( كابلات ) و 2014 كم ( شبكة هوائية ) مركب عليها عدد 34 جهاز معيد تيار ( تقدم التغذية الكهربية لأكثر من مليون مشترك بنطاق هندسات قطاع وسط البحيرة بما يسهم في سرعة التنسيق والمتابعة وتقليل زمن الانقطاعات .

وتكمن أهمية مراكز التحكم في كونها تمثل نقطة الارتكاز الرئيسية لإدارة الشبكات ومتابعة الأحمال

وتوزيعها بشكل متوازن، بما يسهم في الحد من حالات الفصل المفاجئ، وتقليل عدد مرات الإنقطاع ومددها، وتحسين مؤشرات استمرارية التغذية الكهربائية

حيث تابع منظومة التشغيل والتحكم في الشبكة، واطمأن على جاهزية غرف التحكم للتعامل الفوري مع الأعطال، مشددًا على رفع درجة الاستعداد خاصة خلال فترات الذروة لضمان استقرار التغذية الكهربائية

كما شملت الجولة تفقد موزع الهدايه بعد الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد والتى بلغت تكلفتها 17 مليون جنيه

، حيث اطلع على ما تم تنفيذه من تطوير شامل، والذي يسهم في رفع كفاءة الشبكة . وتحسين جودة واستقرار التيار الكهربائي وتقليل معدلات الأعطال

،واختتم جولته الميدانية بتفقد إدارة المزامنة المركزية حيث استمع إلى شرح حول منظومة متابعة ومزامنة القراءات، ودورها في إحكام الرقابة على الطاقة المباعة والمحصله ، وتحقيق الدقة في

. البيانات، بما يسهم في تقليل الفقد ورفع كفاءة الأداء

حيث يأتي إنشاء الغرفة المركزية لمتابعة مزامنة القراءات بالديوان العام فى إطار سعى الشركة لتحقيق رؤية ورسالة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال إستراتيجية الشركة ومن أهمها تحسين الأداء وتقليل نسبة الفقد

يهدف إنشاء غرفة المزامنة المركزية إلى متابعة منظومة القراءات المعمول بها فى الشركة والتى تؤثر

بطريقة مباشرة على نسبة الفقد من خلال المتابعة الدقيقة لبرامج مزامنة قراءات صغار وكبار

. المشتركين والمصالح الحكومية بالإضافة الى برنامج القارئ الضوئي للعدادات مسبقة الدفع .

وفي ختام الزيارة، عقد العضو المتفرغ اجتماعًا مع قيادات شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، لمتابعة

مؤشرات الأداء ومعدلات التحصيل والفقد،