أمين البحوث الإسلامية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بوكالة الأزهر

يتقدم الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بخالص التهنئة إلى فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكليفه بتسيير المهام المالية والإدارية بوكالة الأزهر الشريف، داعيًا الله تعالى له بالتوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية الوطنية والعلمية الجليلة.

كما وجَّه الأمين العام الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني على جهوده السابقة والمتميزة في خدمة الأزهر الشريف خلال فترة وكالته للأزهر الشريف.

كما يتقدم فضيلته بخالص التهنئة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي بمناسبة تكليفه بالقيام بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في خدمة رسالة الأزهر التعليمية والدعوية.

وأكد الأمين العام أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر يواصل مسيرته الراسخة في ترسيخ الكفاءة المؤسسية ودعم القيادات القادرة على استكمال مسيرة التطوير والارتقاء بمختلف قطاعات الأزهر، بما يعزز دوره العلمي والدعوي والتعليمي في الداخل والخارج.

وأشار فضيلته إلى أن هذه القرارات تعكس حرص مؤسسة الأزهر على الاستفادة من الخبرات العلمية والإدارية المتميزة، بما يسهم في دعم العمل المؤسسي وتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة الوطن والأمة.