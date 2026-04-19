مفتي الجمهورية يهنئ فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني لتكليفه بتسيير أعمال وكيل الأزهر

يتقدَّم الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بأزكى عبارات التهنئة وأطيب التبريكات إلى فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني؛ لتكليف فضيلته بتسيير أعمال وكيل الأزهر، ذلك الاختيار الذي يأتي تتويجًا لعطاءٍ متصلٍ في رحاب المؤسسة الأزهرية، سائلًا المولى سبحانه أن يفيض عليه من توفيقه، وأن يُعينه على حمل الأمانة، ويُسدِّد خطاه في أداء هذه المسؤولية الجليلة.

كما يُعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن عظيم تقديره لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، على جهوده المخلصة التي بذلها خلال فترة تولِّيه منصب وكيل الأزهر، فكان أنموذجًا يُحتذى في الإخلاص والتجرُّد، وقد أسهم بعلمه وخبرته في ترسيخ مكانة الأزهر الشريف وتعزيز دَوره العلمي والدعوي، داعيًا الله تعالى أن يكتب التوفيق والسداد للجميع، وأن يحفظ الأزهر الشريف منارةً للعلم وقلعةً للوسطية والاعتدال.

فى سياق متصل.. أصدر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتكليف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتسيير المهام المالية والإدارية بوكالة الأزهر، لحين تعيين وكيل للأزهر وفقًا للإجراءات المحددة بالقانون، أو بلوغ سن المعاش، أيهما أقرب.

كما أصدر فضيلته قرارًا بتكليف الدكتور أحمد الشرقاوي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بالقيام بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل درجة رئيس القطاع.