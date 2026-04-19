ميريت صلاح السعدني تحيي ذكرى والدها بكلمات مؤثرة: لا نتخطى الفقد ولكن نتعايش معه

أحيت الإعلامية ميريت، ابنة الفنان الراحل صلاح السعدني، ذكرى وفاته والدها عمده الدراما المصرية، برسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت ميريت صورًا لوالدها، وعلقت قائلة: "نحن لا نتخطى الفقد ولكن نتعايش معه، ونرضى ونسلّم بقضاء الله، حتى نلتقي في الجنة حيث لا فقد ولا حزن ولا فراق، اللهم ارحم من كان بنا رحيماً، اللهم اكرم من كان معنا كريماً، اللهم أسعد من أسعدنا كثيراً".

عمدة الدراما المصرية

ويُذكر أن الفنان الراحل صلاح السعدني، الملقب بـ عمدة الدراما المصرية، ترك إرثًا فنيًا كبيرًا من خلال أعماله التي جسّد فيها الشخصيات الشعبية والريفية بإتقان شديد.

ومن أبرز أعماله السينمائية: "الأرض"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"مدرستي الحسناء"، فيما تألق دراميًا في مسلسلات منها "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "حلم الجنوبي"، و"عمارة يعقوبيان".

ذكرى وفاة صلاح السعدني

ويوافق اليوم، الأحد 19 أبريل، الذكرى الثانية لرحيل الفنان صلاح السعدني، إذ فارق دنيانا في مثل هذا اليوم عام 2024، عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني في أكتوبر ورحل عن عمر ناهز 81 عاما، وقدم العديد من الأدوار البارزة في الدراما، ومنها مسلسل “أرابيسك” و"ليالي الحلمية"، واختتمت اعماله بمسلسل “القاصرات” عام 2013.

حصل الفنان صلاح السعدني على بكالوريوس الزراعة، وهو من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح.

من أهم أعماله المسرحية "الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو، زهرة الصبار"، وفى التليفزيون نذكر على سبيل المثال لا حصر " الساقية، الضحية، أرابيسك، خان الخليلى، أبناء الأعزاء شكرا، ليالى الحلمية، أبناء العطش، حارة الزعفران، سفر الأحلام"، وفى السينما نذكر من أعماله " طائر الليل الحزين، ملف فى الآداب، فوزية البرجوازية، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، الأرض، لعدم كفاية الأدلة، مهمة صعبة جدا، الموظفون فى الأرض، الرصاصة لاتزال في جيبي، أغنية على الممر" وغيرهم.