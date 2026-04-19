حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ميريت صلاح السعدني تحيي ذكرى والدها بكلمات مؤثرة: لا نتخطى الفقد ولكن نتعايش معه

صلاح السعدني وابنته ميريت
محمد بدران

أحيت الإعلامية ميريت، ابنة الفنان الراحل صلاح السعدني، ذكرى وفاته  والدها عمده الدراما المصرية، برسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت ميريت صورًا لوالدها، وعلقت قائلة: "نحن لا نتخطى الفقد ولكن نتعايش معه، ونرضى ونسلّم بقضاء الله، حتى نلتقي في الجنة حيث لا فقد ولا حزن ولا فراق، اللهم ارحم من كان بنا رحيماً، اللهم اكرم من كان معنا كريماً، اللهم أسعد من أسعدنا كثيراً".

عمدة الدراما المصرية

ويُذكر أن الفنان الراحل صلاح السعدني، الملقب بـ عمدة الدراما المصرية، ترك إرثًا فنيًا كبيرًا من خلال أعماله التي جسّد فيها الشخصيات الشعبية والريفية بإتقان شديد.

ومن أبرز أعماله السينمائية: "الأرض"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"مدرستي الحسناء"، فيما تألق دراميًا في مسلسلات منها "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "حلم الجنوبي"، و"عمارة يعقوبيان".

ذكرى وفاة صلاح السعدني 

ويوافق اليوم، الأحد 19 أبريل، الذكرى الثانية لرحيل الفنان صلاح السعدني، إذ فارق دنيانا في مثل هذا اليوم عام 2024، عن عمر ناهز الـ 80 عاما. 

صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني في أكتوبر ورحل عن عمر ناهز 81 عاما، وقدم العديد من الأدوار البارزة في الدراما، ومنها مسلسل “أرابيسك” و"ليالي الحلمية"، واختتمت اعماله بمسلسل “القاصرات” عام 2013.

حصل الفنان صلاح السعدني على بكالوريوس الزراعة، وهو من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح.

من أهم أعماله المسرحية "الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو، زهرة الصبار"، وفى التليفزيون نذكر على سبيل المثال لا حصر " الساقية، الضحية، أرابيسك، خان الخليلى، أبناء الأعزاء شكرا، ليالى الحلمية، أبناء العطش، حارة الزعفران، سفر الأحلام"، وفى السينما نذكر من أعماله " طائر الليل الحزين، ملف فى الآداب، فوزية البرجوازية، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، الأرض، لعدم كفاية الأدلة، مهمة صعبة جدا، الموظفون فى الأرض، الرصاصة لاتزال في جيبي، أغنية على الممر" وغيرهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

عداد الكهرباء الكودي

الكهرباء ترد على زيادة سعر الشريحة الموحدة للعداد الكودي

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

برلماني: تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع الشباب والرياضة

النائب محمود مرجان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز طفرة غير مسبوقة في مشروعات الإسكان

مجلس النواب

برلمانية: مبادرة صحة القلب في أفريقيا خطوة إستراتيجية لمواجهة أمراض الضغط

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد