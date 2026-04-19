ألف رحمة ونور.. أحمد السعدني يحيي الذكرى الثانية لوفاة والده

حرص الفنان أحمد السعدني على إحياء الذكرى الثانية لوفاة والده، الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا في 19 أبريل من العام الماضي.

ونشر أحمد السعدني عبر حسابه على موقع «إنستجرام» صورة نادرة تجمعه بوالده، وكتب: «أرجو قراءة الفاتحة على والدي والدعاء له في ذكراه.. ألف رحمة ونور».



عمدة الدراما

ويُذكر أن الفنان الراحل صلاح السعدني، الملقب بـ عمدة الدراما المصرية، ترك إرثًا فنيًا كبيرًا من خلال أعماله التي جسّد فيها الشخصيات الشعبية والريفية بإتقان شديد.

ومن أبرز أعماله السينمائية: "الأرض"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"مدرستي الحسناء"، فيما تألق دراميًا في مسلسلات منها "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "حلم الجنوبي"، و"عمارة يعقوبيان".

ذكرى وفاة صلاح السعدني

ويوافق اليوم، الأحد 19 أبريل، الذكرى الثانية لرحيل الفنان صلاح السعدني، إذ فارق دنيانا في مثل هذا اليوم عام 2024، عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني في أكتوبر ورحل عن عمر ناهز 81 عاما، وقدم العديد من الأدوار البارزة في الدراما، ومنها مسلسل “أرابيسك” و"ليالي الحلمية"، واختتمت اعماله بمسلسل “القاصرات” عام 2013.

حصل الفنان صلاح السعدني على بكالوريوس الزراعة، وهو من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح.

من أهم أعماله المسرحية "الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو، زهرة الصبار"، وفى التليفزيون نذكر على سبيل المثال لا حصر " الساقية، الضحية، أرابيسك، خان الخليلى، أبناء الأعزاء شكرا، ليالى الحلمية، أبناء العطش، حارة الزعفران، سفر الأحلام"، وفى السينما نذكر من أعماله " طائر الليل الحزين، ملف فى الآداب، فوزية البرجوازية، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، الأرض، لعدم كفاية الأدلة، مهمة صعبة جدا، الموظفون فى الأرض، الرصاصة لاتزال في جيبي، أغنية على الممر" وغيرهم.