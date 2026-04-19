رئيس الوزراء من مطار العريش: توجيهات رئاسية بتعزيز كفاءة الطيران المدني

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار العريش الدولي. وكان في استقباله كل من اللواء أحمد سرور، مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء طيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو التنفيذي المنتدب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مُجددا حرص الدولة على تطوير مختلف المطارات المصرية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة اتباع منظومة تشغيل متطورة ومدعومة بأحدث النظم في مجالات الملاحة الجوية، بما يعزز قدرة وكفاءة قطاع الطيران المدني المصري ويدعم مستهدفات زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وأوضح اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن تطوير مطار العريش الدولي يأتي في إطار تنفيذ رؤية متكاملة لتنمية وتطوير سيناء في عدد من القطاعات، ومن بينها قطاع الطيران المدني؛ حيث يهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية، وتنفيذ أعمال تتعلق برفع كفاءة بعض المكونات بالمطار، وإنشاء مبنى ركاب جديد ومبنى صالة كبار الزوار ومهبط طائرات جديد.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء أحمد سرور، مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول مختلف مكونات المشروع؛ حيث أوضح أن مشروع تطوير مطار العريش الدولي يتمثل في إنشاء حقل الطيران المدني على مساحة 823 فدانا.

وأشار اللواء أحمد سرور إلى أن المشروع يشمل عددا من المكونات؛ ومنها إنشاء مبنى ركاب يسع 800 راكب/ ساعة بمسطح 17500 متر مربع، ويتكون من (صالة سفر، وصالة وصول، وصالة VIP، وصالة خدمة الحجاج).

ويضم المشروع مبنى كبار الزوار VIP بمسطح 3500 متر مربع ببوابة خاصة وترمك انتظار طائرات خاص وطريق مستقل وصالة لعقد المؤتمرات الدولية والترجمة الفورية. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع تطوير المطار صالة المستقبلين والمودعين والتي تسع 190 زائرا بمسطح 480 مترا مربعا.

ونوه مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء مسجد بمسطح 605 أمتار ويسع 400 مصلي، وكذا ساحة انتظار الحافلات والسيارات وتسع 85 حافلة و350 سيارة.

وأضاف أن مشروع تطوير مطار العريش الدولي يشمل إنشاء عدد 2 محطة أرصاد جوية؛ وهما محطة أرصاد طبقات الجو العليا، ومحطة أرصاد الطبقات السطحية. فضلا عن إنشاء عدد 30 مبنى إداريا وخدميا لصالح المطار؛ وهي (مبيت الشرطيات – ميس جنود – مخزن سلاح – مبنى مخازن – مبنى صيانة – مبنى الجراج – مبنى المخلفات – محطة كهرباء فرعية لصالة الركاب – مبنى ساحة المبردات – محطة الطاقة – 4 محطات كهرباء فرعية – محطتا إنارة ممرات).

وقدم اللواء أحمد سرور شرحا حول الطرق التي يشملها المشروع، موضحا أنه يوجد (ممر رئيسي بطول 3 كيلو مترات وعرض 45 مترا – ممر مساعد بطول 3 كيلو مترات وعرض 30 مترا – وصلات بطول 1 كيلو متر – ترمك رئيسي بمسطح 86892 مترا مربعا يسع عدد 10 طائرات تصميمية (A-320) - طرق خدمة بطول 14.6 كيلو متر)، وذلك بإجمالي حقل طيران بمسطح 480.000 متر مربع.

وتحدث مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين عن أعمال تنسيق الموقع العام، وأعمال البنية التحتية والشبكات، لافتا إلى إنشاء جميع الشبكات من (مياه – ري – حريق – صرف مطر – اتصالات – كهرباء).