جامعة العاصمة تستعرض مشروعات طلابية مبتكرة ضمن برنامج «انطلاق»

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الابتكار وريادة الأعمال، شهدت جامعة العاصمة فعاليات تسليم عقود الفرق المحتضنة بالحاضنات التكنولوجية، ضمن البرنامج القومي للحاضنات «انطلاق» الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى جانب تنظيم معرض للمشروعات الريادية الطلابية وتحكيم الفرق المتقدمة للدورة الثالثة من البرنامج.

وتضمنت الفعاليات دعم عدد من الفرق في مرحلتي ما قبل الاحتضان والنموذج الأولي، بما يسهم في تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتطبيق، ويعزز من دور الجامعات في ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والمجتمع.

كما شهدت الفعاليات عرض مشروعات طلابية مبتكرة في مجالات متعددة، عكست مستوى متقدمًا من الإبداع والقدرة على تقديم حلول عملية تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتواكب متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة.

وتؤكد هذه الجهود حرص الجامعات المصرية على توفير بيئة محفزة للابتكار، ودعم رواد الأعمال من الشباب، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة، وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة خطط التنمية الشاملة.