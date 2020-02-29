إذا علم المستفتي بالفتوى ووجدها خاطئة يوم القيامة.. من يتحمل الوزر.. الإفتاء ترد

إذا علم المستفتي بفتوى المفتي ووجدها خاطئة خاطئة يوم القيامة؛ هل سيحاسب عليها؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «يوتيوب».





وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السائل قائلًا: " في أمور الفتوى ليس هنا خطأ وصواب ولكن هناك صواب وأصوب لرأى الفقيه ".





وأوضح « عبد السميع» أنه بناء على ذلك ليس على المستفتى وزر يوم القيامة ولا على المفتي أيضًا، حيث أنه درس واجتهد و أخذ بالأسباب التي تعينه على الفتوى.





وتابع أمين الفتوى أنه بناء على ذلك يكون للمفتى أجر إن اجتهد و إن كان رأيه الأصوب فله أجران، مشيرًا إلى أنه يثاب في جميع الحالات.

أمي لا تريد أن تكلمني.. فماذا أفعل.. أمين الفتوى ينصح بـ4 أمور أمي لا تريد أن تكلمني وترفض الصلح؛ فماذا أفعل.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «يوتيوب».

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية السائل قائلًا: « دوام على الاتصال بها للاطمئنان عليها إضافة إلى إرسال الهدايا».

وأضاف أمين الفتوى أنه يجب استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الأمر أيضًا بإرسال تهنئات صباحية و في المناسبات والأعياد وصور بها أعية جميلة ربما تفرح قلبها وتقبل الصلح .

زوجي دائم الشكوى والانتقاد.. أمين الفتوى يقدم النصائح زوجي دائم الشكوى والانتقاد بأني أنقل الكلام وأن شخصيتي عنيدة و أتدخل فيما لا يعنيني، علمًا بأنه لم يلجأ أبدًا إلى مواجهتي بل يخبر أهلى وأهله؛ فماذا أفعل؟».. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع « يوتيوب».

ورد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على السائلة قائلًا: " المشاكل الزوجية تحل بالمصارحة؛ فتجلس الزوجة مع زوجها ويتبادلان الحوار المشترك القائم على العقل ووضع الحلول المنطقية العاجلة.

وتابع أمين الفتوى أنه إن لم ينجحا في هذا الحوار يلجآن إلى وسيط كمكاتب التأهيل الزوجية إن كانوا قادرين، و يعرضان على المختصين بها مشكلتهما حتى يجدا حلًا.

وواصل: فإن كان الزوجان غير قادرين على الذهاب إلى مكاتب استشارية؛ عليهما بالدعاء، فتدعو المرأة إلى زوجها أن يصرف الله – عز وجل- عنه مكائد الشيطان وأن يهدى إليه نفسه، وكذا الزوج إذا كان يشتكى من زوجته ولم يصلح بينهما الحوار يدعو الله – سبحانه- أن يهديه إلى الرشد والخير.



