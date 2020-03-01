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تكنولوجيا

5 خدمات في واحد.. تعرف على أفضل تطبيق لتعديل الصور والفيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 03:59 ص
تعرف على أفضل تطبيق
تعرف على أفضل تطبيق لتعديل الصور والفيديو
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ندى على
تعد تطبيقات التعديل على الصور والفيديوهات من التطبيقات المهمة، والتى يحتاجها العديد من المستخدمين، لأسباب عديدة منها أن بعض المستخدمين قد لا يمتلكون كاميرات بتقنيات عالية في هواتفهم، ومن ثم يقومون باستخدام هذه التطبيقات. 

وتساعد تطبيقات التعديل على الصور والفيديوهات مشاهير السوشيال ميديا في نشر صورهم بالطريقة التى يريدونها وإجراء العديد من التعديلات عليها بسبب عيوب في الإضاءة أو الكاميرا أو غيرها. 


 ومن ضمن هذه التطبيقات تطبيق Video Editor zShot، ويعتبر بمثابة 5 تطبيقات في تطبيق واحد، حيث  يعمل على : 

1- إجراء التعديلات على الصور بطريقة سهلة يمكن لأى من المستخدمين أيا كانت درجة إلمامه بالتكنولوجيا والبرامج استخدامه. 

2- التعديل على الفيديو وتقطيعه بطريقة سهلة 

3- يمنح تطبيق Video Editor & Photo App:zShot   ميزة مسح المستندات وإمكانية إجراء التعديل عليها

4- كما أنه يمنحك تجميع العديد من الصور داخل إطارات مختلفة ، بالإضافة إلى سهولة إدارة وحذف الصور . 

5- ويتميز تطبيق Video Editor zShot بأنه يقوم بتجميع كل الصور ليقوم بعرضها بطريقة الفيديو، بالإضافة إلى أنه تطبيق مجانى ومتاح على متجر أبل .


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