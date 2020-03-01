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مرأة

أعراض تحذيرية لا تغفليها لمرض الابهر وتخلصى منه بتلك الحيلة

الأحد 01/مارس/2020 - 02:34 م
علاج الابهر
علاج الابهر
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لمياء الياسين
يصيب مرض الابهر  كلا من النساء والرجال في المنطقة الواقعة بين الكتفين ويصعب تشخيص مرض الابهر لأنه يظهر على هيئة شد عضلى في الجهة المقابلة من الخلف للشريان الأبهر.

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وهناك أعراض عديدة لـ مرض الابهر قد يتجاهلها الكثيرون أبرزها الألم الشديد فى منطقة الكتفين وقد يمتد الألم لمناطق أخرى كاليدين والصدر وقد يصل الأمر إلى الشعور بضيق فى التنفس وسرعة فى نبضات القلب.

علاج الابهر من خلال القيام بتناول بعض المسكنات التى يصفها الطبيب بناء على شدة الألم بالإضافة إلى تناول بعض مضادات الالتهابات بجانب القيام بالعلاج الطبيعى  حتى تتمكنين  من إعادة تأهيل العضلة المصابة.


ويمكن علاج الابهر فى المنزل فى الحالات المبكرة من خلال قيام الشخص المصاب بالضغط على مكان الألم حتى سماع صوت طقطقة العضلات والقيام فى الوقت نفسه برفع الكوعين  حتى يكونا على نفس مستوى الكتفين مع محاولة ضمهم من الخلف وتكرار تلك التمرين أكثر من مرة على مدار اليوم ولمدة أسابيع.

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