لا مانع للحائض من قراءة القرآن بهذه النية

مذهب الشافعية، بأن تقرأ المرأة القرآن على هذا الحال بنية انه دعاء أو ذكر وهذا لا يتسبب فى حرمه عليكي.

حكم قراءة الحائض لـ المعوذتين وآية الكرسي وأذكار الصباح والمساء والنوم

حكم قراءة المعوذتين وآية الكرسي وأذكار الصباح والمساء للحائض ؟، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ أذكار الصباح والمساء أثناء الدورة الشهرية، كما يجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها، على الراجح من أقوال أهل العلم ما لم ينقطع عنها دم الحيض.





وإذا انقطع عنها أمسكت عن القراءة حتى تغتسل، لأنها أصبح باستطاعتها رفع الحدث الأكبر عنها، فحكمها حكم الجُنب، أما قبل ذلك فليس باستطاعتها رفعه، ولهذا رخص لها في القراء، والذي يحرم عليها هو الصلاة والصوم، والطواف، ومس المصحف، والقراءة بعد انقطاع الدم، والوطء.





وقال الدكتور محمد عبد السميع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: « ما حكم قراءة القرآن الكريم في أذكار الصباح والمساء أثناء فترة الحيض ؟»، أن المرأة الحائض يجوز لها قراءة القرآن في الأذكار، لكونها تقرأه في صورة ذكر وليس بوصفه -قرآن-، أي أن المعنى المقصود من القراءة الذكر والدعاء، ولا شيء في ذلك.





هل يجوز للحائض قراءة بعض الآيات القصيرة عن ظهر قلب عند النوم؟

وذكرت دار الإفتاء الأردنية، أنه يجوز للحائض أن تقرأ آية أو آيات أو بعض آية للتحصُّن بها من الشرِّ؛ مثل آية الكرسي والمعوَّذتين؛ لأن القصد هنا ليس القراءة بل التعوُّذ، فهو كما لو قالت: "بسم الله الرحمن الرحيم" أو: "إنَّا لله وإنا إليه راجعون". وإذا لم يطمئن قلبها لهذا فلتعوِّذ نفسها بأدعية أخرى مثل: "أعوذ بكلمات الله التامَّات من شرِّ ما خلق". و"بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم".





هل يجوز قراءة القرآن للحائض من الموبايل والمصحف

يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من كتب التفسير التي ليس أكثرها قرآنًا، لأنها لا تسمى مصحفًا، ويجوز قراءة القرآن للحائض من الموبايل المحمول، لأن مس الموبايل لا يسمى مسًا للمصحف.





واختلف في حكم قراءة القرآن للحائض من المصحف ورأى المالكية الجواز بشرط أن تكون القراءة بدون مس للمصحف، ورأى بعض الفقهاء أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن في ثلاث حالات، أولها بقصد الذكر والدعاء، وثانيها على سبيل التعليم، وثالثًا إن خافت نسيان ما تحفظ من القرآن، وأكدوا أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لحديث الترمذي: «لا تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شيئًا مِنَ الْقُرْآنِ»، منوهين بأنه يُستثنى من ذلك إن قَصدَت الذكرَ والدعاءَ، أو كان ذلك منها على سبيل التعليم، واستثنى بعضُ العلماء إن خافت نسيانَ ما تحفظه من القرآن؛ فلها حينئذٍ أن تقرأه من غير أن تمسَّه إلا بحائل.





حكم قراءة القرآن للحائض

لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف، وبعض العلماء أجاز الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفازين «الجوانتي» وما شابه.





«هل يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف؟»، أنه إذا كانت القراءة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق اللاب أو ما شابه فهو جائز لأنه ليس مصحفًا، مؤكدًا أنه لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف.





قراءة القرآن للحائض من المصحف حرام

قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجردة من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتًا إلى أن مس المصحف للحائض حرام ولا يجوز للحائض.





ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعًا لكنه لا يجوز للحائض مس المصحف.





قراءة القرآن للحائض من المصحف