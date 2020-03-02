لا مانع للحائض من قراءة القرآن بهذه النية

أقرأ القرآن كل يوم لأحصن نفسي ولكن هل يجوز أن أقرئه أيام الحيض على سبيل أنه ذكر أم أكتفى بالدعاء فقط؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأوضح عبدالسميع، قائلًا: أنه لا مانع من قراءة المرأة للقرآن أثناء فترة الحيض وهذا على مذهب الشافعية، بأن تقرأ المرأة القرآن على هذا الحال بنية انه دعاء أو ذكر وهذا لا يتسبب فى حرمه عليكي.
حكم قراءة الحائض لـ المعوذتين وآية الكرسي وأذكار الصباح والمساء والنوم
حكم قراءة المعوذتين وآية الكرسي وأذكار الصباح والمساء للحائض؟، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ أذكار الصباح والمساء أثناء الدورة الشهرية، كما يجوز لها أن تقرأ القرآن من حفظها، على الراجح من أقوال أهل العلم ما لم ينقطع عنها دم الحيض.
وإذا انقطع عنها أمسكت عن القراءة حتى تغتسل، لأنها أصبح باستطاعتها رفع الحدث الأكبر عنها، فحكمها حكم الجُنب، أما قبل ذلك فليس باستطاعتها رفعه، ولهذا رخص لها في القراء، والذي يحرم عليها هو الصلاة والصوم، والطواف، ومس المصحف، والقراءة بعد انقطاع الدم، والوطء.
وقال الدكتور محمد عبد السميع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «ما حكم قراءة القرآن الكريم في أذكار الصباح والمساء أثناء فترة الحيض؟»، أن المرأة الحائض يجوز لها قراءة القرآن في الأذكار، لكونها تقرأه في صورة ذكر وليس بوصفه -قرآن-، أي أن المعنى المقصود من القراءة الذكر والدعاء، ولا شيء في ذلك.
هل يجوز للحائض قراءة بعض الآيات القصيرة عن ظهر قلب عند النوم؟
وذكرت دار الإفتاء الأردنية، أنه يجوز للحائض أن تقرأ آية أو آيات أو بعض آية للتحصُّن بها من الشرِّ؛ مثل آية الكرسي والمعوَّذتين؛ لأن القصد هنا ليس القراءة بل التعوُّذ، فهو كما لو قالت: "بسم الله الرحمن الرحيم" أو: "إنَّا لله وإنا إليه راجعون". وإذا لم يطمئن قلبها لهذا فلتعوِّذ نفسها بأدعية أخرى مثل: "أعوذ بكلمات الله التامَّات من شرِّ ما خلق". و"بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم".
هل يجوز قراءة القرآن للحائض من الموبايل والمصحف
يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من كتب التفسير التي ليس أكثرها قرآنًا، لأنها لا تسمى مصحفًا، ويجوز قراءة القرآن للحائض من الموبايل المحمول، لأن مس الموبايل لا يسمى مسًا للمصحف.
واختلف في حكم قراءة القرآن للحائض من المصحف ورأى المالكية الجواز بشرط أن تكون القراءة بدون مس للمصحف، ورأى بعض الفقهاء أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن في ثلاث حالات، أولها بقصد الذكر والدعاء، وثانيها على سبيل التعليم، وثالثًا إن خافت نسيان ما تحفظ من القرآن، وأكدوا أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لحديث الترمذي: «لا تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شيئًا مِنَ الْقُرْآنِ»، منوهين بأنه يُستثنى من ذلك إن قَصدَت الذكرَ والدعاءَ، أو كان ذلك منها على سبيل التعليم، واستثنى بعضُ العلماء إن خافت نسيانَ ما تحفظه من القرآن؛ فلها حينئذٍ أن تقرأه من غير أن تمسَّه إلا بحائل.
حكم قراءة القرآن للحائض
لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف، وبعض العلماء أجاز الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفازين «الجوانتي» وما شابه.
«هل يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف؟»، أنه إذا كانت القراءة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق اللاب أو ما شابه فهو جائز لأنه ليس مصحفًا، مؤكدًا أنه لا يجوز قراءة القرآن للحائض من المصحف.
قراءة القرآن للحائض من المصحف حرام
قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجردة من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتًا إلى أن مس المصحف للحائض حرام ولا يجوز للحائض.
ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعًا لكنه لا يجوز للحائض مس المصحف.
قراءة القرآن للحائض من المصحف
حكم قراءة القرآن للحائض من الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء والخروج من الخلاف مستحب، وقراءة القرآن للحائض من المصحف ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ إلى المصاحف الرقمية الموجودة على الهواتف والتابلت وغيرها من الوسائل الأخرى.
قراءة القرآن للحائض من المصحف جائزة في 3 حالات
قراءة القران للحائض ، حكم قراءة القرآن للحائض فيه ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم مسِّ المصحف، وكذلك قراءة القران للحائض وقد استندوا في تحريم قراءة القران للحائض إلى ما ورد في قوله تعالى عن القرآن الكريم: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» الآية 79 من سورة الواقعة، وقد بين الحافظ ابن كثير في تفسير معنى المطهرون، فذكر أنّها تحتمل قولين: فقد تشير إلى الملائكة الذين طهرهم الله، وقد تشير إلى معنى المتطهرين من الجنابة والحدث، وفي حال كان معنى المتطهرين أنّهم الملائكة فهي تدلّ من باب أولى على وجوب الطهارة في حقّ غيرهم، وهو المفقود في حالة قراءة القران للحائض .
قراءة القران للحائض فكذلك استُدِلّ على تحريم مسّ المصحف للحائض ، والجنب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: «ألَّا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ»، وكذلك ما نُقل عن الصحابة رضوان الله عليهم من أقوال تُبيّن حرمة مسّ الحائض والجنب للمصحف وكل هذا يوضح حكم قراءة القران للحائض .
حكم قراءة القرآن للحائض
قراءة القران للحائض و حكم قراءة القرآن للحائض ، فقد أفتى جماعة من أهل العلم منهم المالكية بجواز قراءة القران للحائض دون مسّه، مستشهدين بأنّ النبي –صلى الله عليه وسلم- لم ينه النساء في عهده أن تقرأَ القرآن، ولم يرد دليل صحيح في ذلك، كما أنّ قياسَ الحائض على الجنب قياس خاطئ عند النظر في حكم قراءة القرآن للحائض ؛ لأنّ الجنب يكون باختياره إزالة الجنابة عن نفسه، وهو مأمور بإزالتها عند حضور وقت الصلاة، بينما نجد الحائض لا إرادةَ لها في إزالة الحيض، كما قد تطول مدة الحيض، فيضيع عليها ثواب قراءة القران للحائض .
قراءة القران للحائض جائزة
قراءة القران للحائض دون مس المصحف جائزة في ثلاث حالات، بحسب ما قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز قراءة القران للحائض إلا في ثلاث حالات، مشيرة إلى أنه عند قراءة القران للحائض في كل تلك الحالات لا يجوز لها أن تمسه بدون حائل.
قراءة القران للحائض دون مس المصحف جائزة ، فقد أوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن؟»، أنه يجوز قراءة القران للحائض في ثلاث حالات، أولها بقصد الذكر والدعاء، وثانيها على سبيل التعليم، وثالثًا إن خافت نسيان ما تحفظ من القرآن.
قراءة القران للحائض في حكمها ، أضافت أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لحديث الترمذي: «لا تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شيئًا مِنَ الْقُرْآنِ»، أي أن قراءة القران للحائض غير جائزة، منوهة بأنه يُستثنى من ذلك إن قَصدَت الذكرَ والدعاءَ، أو كان ذلك منها على سبيل التعليم، واستثنى بعضُ العلماء إن خافت نسيانَ ما تحفظه من القرآن؛ فلها حينئذٍ أن تقرأه من غير أن تمسَّه إلا بحائل وتكون قراءة القران للحائض جائزة.
كيفية قراءة القرآن للحائض
كيفية قراءة القرآن للحائض فإنه تستطيع الحائض قراءة القرآن الكريم من غير أن تمسَّه ، وتكون قراءة القرآن للحائض جائزة عن طريق حائلٍ يحول بينهما وبينه، مثل القفازين، أو الخرقة الطاهرة، كما تستطيع الحائض تقليب صفحات القرآن الكريم عند أثناء قراءة القرآن للحائض عن طريق أداة معينة مثل القلم، أو العود، أو أن تكون قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلب، بما تحفظه في صدرها من آياته وسوره.
كيفية قراءة القرآن للحائض فيمكنها أيضًا أن تتم عن طريق المحمول، حيث أجاز العلماء قراءة القرآن للحائض عن طريق الهاتف المحمول، لأنّه يختلف عن المصحف، فلا توجد فيه سورُ القرآن الكريم بصورة مكتوبة مقروءة كما هو حال المصحف، وإنّما تتكون حروفه وكلماته من خلال تجمع ذبذبات معينة تطبع صورة لصفحات القرآن، تظهر، ثمّ تختفي بالانتقال من صفحة إلى أخرى، فلا حرجَ في قراءة القرآن للحائض من الهاتف المحمول، ولا حرجَ في مسّه عند قراءة القرآن للحائض .
قراءة القران للحائض فكذلك استُدِلّ على تحريم مسّ المصحف للحائض ، والجنب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: «ألَّا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ»، وكذلك ما نُقل عن الصحابة رضوان الله عليهم من أقوال تُبيّن حرمة مسّ الحائض والجنب للمصحف وكل هذا يوضح حكم قراءة القران للحائض .
حكم قراءة القرآن للحائض
قراءة القران للحائض و حكم قراءة القرآن للحائض ، فقد أفتى جماعة من أهل العلم منهم المالكية بجواز قراءة القران للحائض دون مسّه، مستشهدين بأنّ النبي –صلى الله عليه وسلم- لم ينه النساء في عهده أن تقرأَ القرآن، ولم يرد دليل صحيح في ذلك، كما أنّ قياسَ الحائض على الجنب قياس خاطئ عند النظر في حكم قراءة القرآن للحائض ؛ لأنّ الجنب يكون باختياره إزالة الجنابة عن نفسه، وهو مأمور بإزالتها عند حضور وقت الصلاة، بينما نجد الحائض لا إرادةَ لها في إزالة الحيض، كما قد تطول مدة الحيض، فيضيع عليها ثواب قراءة القران للحائض .
قراءة القران للحائض جائزة
قراءة القران للحائض دون مس المصحف جائزة في ثلاث حالات، بحسب ما قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز قراءة القران للحائض إلا في ثلاث حالات، مشيرة إلى أنه عند قراءة القران للحائض في كل تلك الحالات لا يجوز لها أن تمسه بدون حائل.
قراءة القران للحائض دون مس المصحف جائزة ، فقد أوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن؟»، أنه يجوز قراءة القران للحائض في ثلاث حالات، أولها بقصد الذكر والدعاء، وثانيها على سبيل التعليم، وثالثًا إن خافت نسيان ما تحفظ من القرآن.
قراءة القران للحائض في حكمها ، أضافت أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لحديث الترمذي: «لا تَقْرَأ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شيئًا مِنَ الْقُرْآنِ»، أي أن قراءة القران للحائض غير جائزة، منوهة بأنه يُستثنى من ذلك إن قَصدَت الذكرَ والدعاءَ، أو كان ذلك منها على سبيل التعليم، واستثنى بعضُ العلماء إن خافت نسيانَ ما تحفظه من القرآن؛ فلها حينئذٍ أن تقرأه من غير أن تمسَّه إلا بحائل وتكون قراءة القران للحائض جائزة.
كيفية قراءة القرآن للحائض
كيفية قراءة القرآن للحائض فإنه تستطيع الحائض قراءة القرآن الكريم من غير أن تمسَّه ، وتكون قراءة القرآن للحائض جائزة عن طريق حائلٍ يحول بينهما وبينه، مثل القفازين، أو الخرقة الطاهرة، كما تستطيع الحائض تقليب صفحات القرآن الكريم عند أثناء قراءة القرآن للحائض عن طريق أداة معينة مثل القلم، أو العود، أو أن تكون قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلب، بما تحفظه في صدرها من آياته وسوره.
كيفية قراءة القرآن للحائض فيمكنها أيضًا أن تتم عن طريق المحمول، حيث أجاز العلماء قراءة القرآن للحائض عن طريق الهاتف المحمول، لأنّه يختلف عن المصحف، فلا توجد فيه سورُ القرآن الكريم بصورة مكتوبة مقروءة كما هو حال المصحف، وإنّما تتكون حروفه وكلماته من خلال تجمع ذبذبات معينة تطبع صورة لصفحات القرآن، تظهر، ثمّ تختفي بالانتقال من صفحة إلى أخرى، فلا حرجَ في قراءة القرآن للحائض من الهاتف المحمول، ولا حرجَ في مسّه عند قراءة القرآن للحائض .