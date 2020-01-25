AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

التعامل مع الحائض والأكل من يدها.. هل جائز شرعا؟

السبت 25/يناير/2020 - 04:01 ص
محمود ضاحي

تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول "هل يجوز أكل
الطعام الذي تصنعه الحائض؟ وهل عرقها وسؤرها طاهر".



أجابت الدار في فتوى لها، أن جسد المرأة الحائض
طاهرٌ، وكذا عَرَقُها وسؤرُها، ويجوز أكل طبخها وعجنها، ويجوز الأكل معها ومساكنتها
من غير كراهة؛ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: "أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ، فَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا،
وَلَمْ يُجَامِعُوهَا، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله
وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]، فَأَمَرَهُمْ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ أَنْ يَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ
إِلَّا النِّكَاحَ" أخرجه أحمد في "مسنده".



وأضافت أنه يجوز أن تمسك الحائض بالأعيان الطاهرة؛
فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَآله وسَلَّمَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي
حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".



ويجوز الشرب من سؤر الحائض، وكان رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم يشرب من سؤر عائشة رضي الله عنها وهي حائض؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي
الله عنها قَالَتْ: "كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ،
وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ" أخرجه مسلم في
"صحيحه".



ويجوز للحائض أن تغسل غيرها مثل زوجها وأمها وأختها؛
فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ" أخرجه مسلم في "صحيحه".
وقد نقل ابن جرير وغيره الإجماع على ذلك؛ كما في "كشاف القناع" (1/ 201).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم صلاة المرأة في بيتها بدون حجاب؟.. وما العورة الواجب تغطيتها

هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟.. الإفتاء تجيب

حكم زيارة القبور لـ الحائض.. فتوى الأزهر توضح

حكم جلوس الفتاة أمام الأقارب بدون حجاب.. الإفتاء ترد

حكم دخول الحائض المسجد أو ملحقاته لطلب العلم.. المفتى السابق يجيب

هل يقع الطلاق أثناء الحيض والنفاس؟.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

يقرأها النبي 3 مرات قبل النوم.. 15 آية قرآنية كان يمسح بها جسده كل ليلة

فريق طبي ينهي مأساة طفل في عنقه.. تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

المرأة الحديدية.. تسقط من الدور التاسع ثم تنهض وتستكمل طريقها.. شاهد

احلام ترتدي مجوهرات بقيمة 7 ملايين دولار في حفلها بالسعودية.. صور

شاهد.. كيف تحول أسمن صبي في العالم إلى شخص رياضي

مشهد صادم.. سيدة تسقط من أعلى برج وتسير على قدميها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية

بشعر أشقر.. شاهد| زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره

صورة تفضح أمير قطر السابق.. شاهد ظهور زجاجة ويسكي إلى جانبه