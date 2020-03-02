AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2-3- 2020 في القاهرة والمحافظات

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:36 ص
الارصاد
الارصاد
Advertisements
ريهام فيكتور
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد  القاهرة الكبرى اليوم الأثنين، طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

ويشهد الوجه البحرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسا معتدلا  نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
 
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 20
 
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 20   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 21      
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 08 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 26    
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 22

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13-2-2020 .. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 17 -2-2020 .. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18-2-2020 .. فيديو

ترشيحاتنا

معتصم النهار يوضح حقيقة خلافه مع أحمد فهمي

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 2-3-2020 والقنوات الناقلة

أجنبي .. كيف تعاملت مصر مع ثاني حالة مصابة بـ كورونا

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن 3 وظائف في شهر رجب

في غفلة من والدها .. رجل يغتصب طفلة أمريكية داخل حمام مطعم شهير

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

AdvertisementS

مرتضى منصور يزف بشرى للاعبى الزمالك قبل مواجهة الترجى

ثاني حالة في مصر ..أخر التطورات الصحية لـ مصاب كورونا بعد نقله للحجر الصحي

في غفلة من والدها .. رجل يغتصب طفلة أمريكية داخل حمام مطعم شهير

تحذير هام من الأرصاد بخصوص حالة الطقس .. اعرف التفاصيل ودرجات الحرارة

بعد اكتشاف حالتين.. كيف يمكن التفرقة بين الإنفلونزا العادية والكورونا؟

سعر الدولار يواصل الارتفاع في جميع البنوك بسبب فيروس كورونا

متحطش إيدك عليا.. القصة الكاملة لأزمة ليلى علوي مع معجب في سوهاج

ارتفاع جديد .. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-3-2020

مرتضى منصور يتحدث عن تركي ال شيخ ويتمنى فوز الزمالك على الأهلي 10-0.. فيديو

أخبار الرياضة.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور تجاه جماهير الترجي.. رئيس الزمالك: معنديش مرتزقة.. وزير الرياضة يكشف دور لجنة حكماء كرة القدم

ماريانو دياز أسرع هداف في كلاسيكو الأرض فى القرن الـ21

الجنيه يتهاوى أمام الأخضر .. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 2-3-2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان أنابيلا هلال فى The voice kids

في غفلة من والدها .. رجل يغتصب طفلة أمريكية داخل حمام مطعم شهير

الجواز في زمن الكورونا.. تصميم فستان زفاف مرفق به كمامة.. صور