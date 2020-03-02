درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2-3- 2020 في القاهرة والمحافظات

ويشهد الوجه البحرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا على بعض المناطق وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.



