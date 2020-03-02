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حوادث

لقوا تحت سريره نص كيلو حشيش.. حكم بالمشدد على أمين شرطة

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:30 م
محاكمة
محاكمة
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قسم الحوادث
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، أمين شرطة بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه ضبط أسفل سريره نصف كيلو حشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى ومحمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم عمرو مصطفى على، 36 سنة، أمين شرطة، بحيازة جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار.   

وأضافت تحريات نقيب الشرطة أحمد مصلح معاون مباحث قسم شرطة البساتين، إنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهم عثر على مبلغ مالى وهاتف محمول وبتفتيش مسكن المتهم عثر على 6 قطع للحشيش المخدر أسفل سريره وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

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