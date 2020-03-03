وزيرة الصناعة: تم صرف 10% من متأخرات دعم الصادرات.. ومثلها خلال أسبوعين

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة تعمل بخطوات جادة وحقيقية لمعالجة المعوقات في مجال الاستثمار لخلق بيئة سليمة للاستثمار، مضيفة: "ونعمل كذلك على الاستفادة من الخبرات من مجالات الاستثمار ومن ثم توطين عدد من الصناعات".





جاء ذلك خلال ورشة عمل حزب مستقبل وطن، المنعقدة بعنوان ورشة عمل الصناعة قاطرة النمو، بحضور نواب وقيادات الحزب.





ووصفت جامع ملف الاستثمار بأنه ثقيل وتولاه رئيس الوزراء بنفسه، كاشفة عن عقد اجتماع السبت المقبل بالاستثمار مع عدد من المستثمرين.

وردا على أسئلة الحضور بشأن انتشار التوك توك وتفضيل البعض له عن العمل كحرفي، قالت في هذا الصدد أمامنا شقان التأصيل كصانع محترف، مشيرة إلى أن الدولة تتخذ إجراءات للحد من استيراد التوك توك.





وأضافت جامع أن ٩٥٪؜ من الرسوم الخام معفاة من الجمارك ولا نية لرفع الرسوم الجمركية، ونعمق توجه الدولة للصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن للدولة رؤية واتجاها لتعميق المنتج المحلي.

وفيما يخص برنامج دعم الصادرات جرت اجتماعات مطولة مع المجالس التصديرية وصرفنا ١٠٪؜ من متأخرات دعم الصادارت وسنصرف ١٠٪؜ اخرى، ومن المرتقب إتمام الصرف خلال أسبوعين.



