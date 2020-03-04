AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شريف أشرف يكشف عن مزوِّر عقده في الأهلي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:35 ص
شريف أشرف
شريف أشرف
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد شريف أشرف نجم الزمالك السابق والقناة الحالي، أن ضياء السيد نجم الأهلي السابق، بريء من تهمة تزوير عقده مع القلعة الحمراء.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "الماتش" مع هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "إداري يعمل في الأهلي هو من وقع بدلًا مني على استمارة رغبة للعب في الأهلي، وضياء السيد لا علاقة له بالأمر من قريب أو بعيد".

وتابع أن ضياء السيد تحدث بعفوية أنه وقع الاستمارة بدلًا مني لكنه لم يفعل ذلك ومن وقع هو الإداري.

كما أكد شريف أشرف أن ما حدث معه في كرة القدم أمر لا يستحقه، مُشددًا على أنه راضٍ عن مسيرته مع الساحرة المستديرة.

وقال: "طالما أني أقف على قدماي وأتنفس؛ فهذا أهم شيء، ربما لو كنت أتعامل بشكل مختلف مع المدربين أو طباعي مختلفة لتغيرت بعض الأمور".

ولفت إلى أن جماهير الزمالك عاملته بشكل جيد جدًا وكانت مفاجأة لهم وجوده مع الفريق خاصة وأنه الهداف التاريخي لناشئين الأهلي ومن أكثر الفرق التي سجل في مرماها هي الزمالك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي السابق: طارق حامد لاعب عنيف.. وأتمنى فوزه بالأفضل في إفريقيا.. فيديو

مدرب تونسي: بن شرقي ومصطفى محمد قادران على إرباك دفاعات مازيمبى

ضياء عبد الصمد: لاعبو الزمالك كانوا مضغوطين من أجل الفوز على مازيمبي.. فيديو

ضياء السيد: الأهلي كان فارق عن الهلال والأجواء أثرت عليه.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. استقبال أسطوري للزمالك .. وزير الرياضة يدعم الأهلي .. حكام مباراتي الترجي في أبطال إفريقيا

ضياء السيد يكشف عن حالة وحيدة لحسم السوبر المصري بين الأهلي والزمالك | شاهد

ترشيحاتنا

إعلامي كويتي: مصر أفضل دولة تعاملت مع فيروس كورونا

انتخابات وإعصار وكورونا.. ماذا حدث في الثلاثاء الكبير بالولايات المتحدة؟

آخرها أثيوبيا.. 7 أمراض غامضة تهدد العالم

الهزيمة الثالثة على التوالي.. تشيلسي يقصي ليفربول من كأس الاتحاد بمشاركة صلاح

"الري" تكشف عن مفاجأة: سد النهضة يواجه تهديدات كبيرة.. فيديو

عايزين نعرف نوع العلاقة عشان سمعتنا.. رسالة نارية من وائل عبد العزيز لـ شقيقته ياسمين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني