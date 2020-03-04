شريف أشرف يكشف عن مزوِّر عقده في الأهلي

أكد شريف أشرف نجم الزمالك السابق والقناة الحالي، أن ضياء السيد نجم الأهلي السابق، بريء من تهمة تزوير عقده مع القلعة الحمراء.





وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "الماتش" مع هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "إداري يعمل في الأهلي هو من وقع بدلًا مني على استمارة رغبة للعب في الأهلي، وضياء السيد لا علاقة له بالأمر من قريب أو بعيد".





وتابع أن ضياء السيد تحدث بعفوية أنه وقع الاستمارة بدلًا مني لكنه لم يفعل ذلك ومن وقع هو الإداري.





كما أكد شريف أشرف أن ما حدث معه في كرة القدم أمر لا يستحقه، مُشددًا على أنه راضٍ عن مسيرته مع الساحرة المستديرة.

وقال: "طالما أني أقف على قدماي وأتنفس؛ فهذا أهم شيء، ربما لو كنت أتعامل بشكل مختلف مع المدربين أو طباعي مختلفة لتغيرت بعض الأمور".

ولفت إلى أن جماهير الزمالك عاملته بشكل جيد جدًا وكانت مفاجأة لهم وجوده مع الفريق خاصة وأنه الهداف التاريخي لناشئين الأهلي ومن أكثر الفرق التي سجل في مرماها هي الزمالك.



