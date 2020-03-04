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أخبار العالم

كورونا في إسرائيل.. 15 مصابا بالفيروس و4500 في الحجر الصحي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:50 ص
كورونا فى إسرائيل..
كورونا فى إسرائيل.. 15 مصاب بالفيروس و4500 فى الحجر الصحي
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 15 في إسرائيل على على وضع 4500 إسرائيل فى الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم.

وقالت الوزارة في بيان لها "إن المصابين الثلاث حالتهم طفيفة وهم الآن في الحجر الصحي، وأحد المصابين هو شخص عائد من إيطاليا في 29 فبراير.

وكانت قد أعلنت الوزارة في وقت سابق ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 12 حالة، وذلك بعد الإعلان عن حال مصابة جاءت من إيطاليا في 25 فبراير الماضي، الا ان الحصيلة قد ارتفعت اليوم إلى 15.

وفي الوقت نفسه، تدرس وزارة الصحة الاسرائيلية وضع الولايات المتحدة على قائمة الدول التي يتم خضع العائدين منها للحجر الصحي خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

واستُكمل بناء قسم خاص معزول في مستشفى رمبام بحيفا، لاستيعاب مصابين بفيروس كورونا.
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