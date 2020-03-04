السكر والقلب.. 8 أمراض تسببها السمنة

يعاني نسبة كبيرة على مستوى العالم من السمنة التي تتفاقم خطورتها في العديد من الكوارث الصحية التي تنعكس على الجسم بسبب الوزن الزائد، ويخصص اليوم 4 مارس، اليوم العالمي لمكافحة السمنة عالميًا لما لها من أضرار وخيمة ونتائج سلبية على كافة وظائف الجسم.

بحسب موقع onhealth، هناك العديد من الأمراض التي تهدد أصحاب الوزن الزائد بسبب السمنة، والتي قد تكون دافعًا لضرورة خسارة هذا الوزن، ليس للحصول على قوام ممشوق فقط بل لتجنب التعرض لـ مخاطر السمنة وأثارها السلبية على كافة الجسم.

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إليك 8 أمراض خطيرة تسببها السمنة:

1-أمراض القلب والسكتة الدماغية.

2-ضغط دم مرتفع.

3- داء السكري.

4-سرطان.

5-حصى المرارة.

6-مشاكل في العمود الفقري.

7-النقرس.

8-مشاكل في التنفس، مثل توقف التنفس أثناء النوم والربو.