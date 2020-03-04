AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

السكر والقلب.. 8 أمراض تسببها السمنة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:31 م
امراض تسببها السمنة
امراض تسببها السمنة
Advertisements
رشا عوني

يعاني نسبة كبيرة على مستوى العالم من السمنة التي تتفاقم خطورتها في العديد من الكوارث الصحية التي تنعكس على الجسم بسبب الوزن الزائد،  ويخصص اليوم 4 مارس، اليوم العالمي لمكافحة السمنة عالميًا لما لها من أضرار وخيمة ونتائج سلبية على كافة وظائف الجسم.

بحسب موقع onhealth، هناك العديد من الأمراض التي تهدد أصحاب الوزن الزائد بسبب السمنة، والتي قد تكون دافعًا لضرورة خسارة هذا الوزن، ليس للحصول على قوام ممشوق فقط بل لتجنب التعرض لـ مخاطر السمنة وأثارها السلبية على كافة الجسم.

اقرأ أيضًا

في اليوم العالمي للسمنة.. 6 حيل تحول جسمك لماكينة حرق

إليك 8 أمراض خطيرة تسببها السمنة:

1-أمراض القلب والسكتة الدماغية.

2-ضغط دم مرتفع.

3- داء السكري.

4-سرطان.

5-حصى المرارة.

6-مشاكل في العمود الفقري.

7-النقرس.

8-مشاكل في التنفس، مثل توقف التنفس أثناء النوم والربو. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر .. السمنة تتسبب في 7 كوارث صحية أبرزها السرطان

بالمنزل .. نوع شهير من التوابل يقي من السرطان ويساعد في خسارة الوزن

سرطان وقلب وسكر.. 5 أمراض قاتلة تسببها الدهون الزائدة

لن تتوقع ما يفعله.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنبيط

القلب والأوعية الدموية.. عادات لا غنى عنها لتجنب مضاعفات مرض السكرى

عالج نفسك.. الشخير يؤدي إلى أمراض خطيرة

ترشيحاتنا

ساعته بـ 500 دولار.. حكاية مليكة أشهر شيميل مع الأثرياء العرب بالجيزة

فى حضور مرتضي منصور.. إخلاء سبيل زوجة شادي محمد وحجز القضية للحكم في سرقة شقة طليقها

حذف أغنية عود بطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال من اليوتيوب

شبانة: رحيلي عن الأهلي خطأ.. وانتقالي للإسماعيلي خطأ آخر.. فيديو

تفاصيل علاج كورونا بدواء الملاريا

انقسام على تويتر بعد رد #احمد_العوضى على شقيق ياسمين عبد العزيز.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلول غير تقليدية لمشاكل مزعجة قد تواجهنا في حياتنا اليومية.. شاهد

السكر والقلب.. 8 أمراض تسببها السمنة

بـ كتف واقع.. لقاء الخميسى تثير الجدل بهذه الاطلالة