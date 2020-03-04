تعليق والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور بعد إعدام هشام عشماوي.. فيديو

أكدت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور أنها في قمة سعادتها بعد الإعلان عن إعدام الإرهابي هشام عشماوي مؤكدة أن اليوم هو بمثابة عيد بالنسبة لي بعد استشهاد ابني.





وأضافت عبد الجميد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أنها اليوم فقط تشعر بأن حق ابنها الشهيد قد عاد مشيرة إلى أنها كنت تنتظر إعدام هذا الإرهابي بفارغ الصبر معقبة: "دم ولادنا مرحش هدر".





وتابعت والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور أن السرعة الناجزة في تنفيذ حكم الإعدام وإعادة حقوق الشهداء كان قرار ساهم في الراحة النفسية لعدد من أهالي الشهداء .





وأشارت سوزان عبد المجيد إلى أن مصر الآن أصبحت بلد قانون ويقوم بحمايتها قائد عظيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لن يتهاون في حماية حقوق أبنائه.





وقالت والدة الشهيد أنه بمجرد أن تم القبض على الإرهابي هشام عشماوي شعرنا أن حق أولادنا قد عاد.



