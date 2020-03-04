أحمد موسى يكشف طريقة إلقاء القبض على هشام عشماوي في ليبيا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أجهزة الأمن المصرية استجوبت إرهابي دل عن مكان الإرهابى هشام عشماوي في ليبيا، وذلك على أعلى مستوى.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم التنسيق مع أجهزة الأمن في ليبيا وقامت فرقة عمليات متخصصة بالقبض على الارهابي هشام عشماوي في أكتوبر الماضي في ليبيا، وتم تسليمه إلى مصر وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه.





وتابع أحمد موسى: "العناصر الإرهابية تبكي اليوم بعد إعدام الإرهابى هشام عشماوي"، مضيفا: " تم تنفيذ حكم الإعدام في عشماوي وهذا هو القصاص لكل إرهابي خائن".





وأكمل: "الإرهابى هشام عشماوي هو احد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والجناح المسلح لجماعة الإخوان وكان يحصل على التمويل من قيادات الإخوان في الخارج".





وتابع موسى: "عشماوي كان يحصل على الأموال من قطر لتنفيذ عمليات إرهابية وهدم أركان الدول المصرية وتم قطع رقبة هشام عشماوي".