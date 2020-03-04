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كنز معلومات.. أحمد موسى: مصر تمتلك اعترافات بالصوت والصورة من هشام عشماوي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:29 م
هشام عمشاوي
هشام عمشاوي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الدولة المصرية تمتلك اعترافات بالصوت والصورة من الإرهابى هشام عشماوي  عن التمويل وخطوط السير والدول التي تمول العمليات الإرهابية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "لدينا أكبر كنز من المعلومات من الإرهابى هشام عشماوي، والإرهابى هشام عشماوي كان معه محامون وحصل على حقوقه كاملة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تم تنفيذ حكم الإعدام في عشماوي وهذا هو القصاص  لكل إرهابي خائن".

وأكمل: "الإرهابى هشام عشماوي هو أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والجناح المسلح لجماعة الإخوان وكان يحصل على التمويل من قيادات الإخوان في الخارج ".

وتابع  موسى: "عشماوي كان يحصل على الأموال من قطر لتنفيذ عمليات إرهابية وهدم أركان الدول المصرية وتم قطع رقبة هشام عشماوي".
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