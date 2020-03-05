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مرأة

بسرعة غير متوقعة.. نوع مهمل من البذور يحرق الدهون ومفيد لصحتك

الخميس 05/مارس/2020 - 10:17 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
تمثل دهون الجسم الزائدة  مشكلة خطيرة يمكن أن تؤثر على الصحة العامة للجسم  ولحسن الحظ هناك العديد من الوسائل أبرزها تناول الأطعمه التي يمكن من خلالها حرق الدهون تعرف عليها إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

- بذور شيا

تعتبر بذور شيا مصدرا جيدا للبروتين وتحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وبالتالي تعتبر بروتينًا كاملًا  . بالإضافة إلى ذلك ، فإن محتوى الألياف والدهون في هذه البذور يجعلها مثالية لإبقائك ممتلئًا لفترة طويلة ، حتى لو كنت تتناولين فقط ملعقة كبيرة من حبوب الإفطار

-الكينوا

تعتبر الكينوا فريدة من نوعها في طريقها ، حيث تحتوي على حوالي 8 جرام من البروتين لكل كوب. يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة الضرورية لنمو وإصلاح الجسم ، وبالتالي يعتبر أيضًا بروتينًا كاملًا بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الكينوا على  حمض أرجينين  أميني وهو أساسي لتعزيز نمو العضلات على إنتاج الدهون ، وبالتالي فهو مثالي لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

-  السبانخ

مصدر جيد للبروتين ، يحتوي السبانخ على كمية كبيرة من الحديد وفيتامين أ وفيتامين ك و إن إضافة السبانخ إلى نظامك الغذائي سيساعد في تعزيز نظام المناعة لديك ، إلى جانب تعزيز وظيفة الدماغ الصحية والعظام الصحية

 - الشوفان

يستخدم الشوفان كجزء من طبق الإفطار ، وهو مصدر آخر للبروتين يحتوي على ثلاثة أضعاف البروتين الموجود في الأرز البني . يُنصح أيضًا بتناول الشوفان قبل التمرين للحفاظ على مستويات الطاقة الخاصة بك أعلى ومستمر.

- الأفوكادو

مصدر صحي للبروتين ، يمكن إضافة الأفوكادو إلى الأطعمة الخاصة بك للحصول على نظام غذائي غني بالبروتين. على الرغم من أن تناول الأفوكادو يوفر أقل من غرام واحد من البروتين ، إلا أن تناوله بكامله يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك


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