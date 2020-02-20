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مرأة

لرفع معدل حرق الدهون.. 3 حيل مذهلة لتنحيف البطن والأرداف

الخميس 20/فبراير/2020 - 10:07 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
إذا كنت تعاني من زيادة الوزن خاصة في منطقتي البطن والأرداف، وترغب في معرفة طريقة حرق الدهون المثالية تمنعك من اكتساب الوزن بسرعة، إليك 3 مشروبات لحرق أسرع يقدمها موقع "برايت سايد" اختارى منها ما يناسبك وتناولى كوبا منه ليلا.

مشروب بذور الشيا والعسل
مكونات المشروب:

ملعقة من بذور الشيا
 2 ملعقة شاي عصير ليمون
 ملعقتان صغيرتان العسل
 
طريقة تطبيق المشروب:
فى وعاء اخلطى جميع المكونات وقومى باستهلاكها كل صباح بعد الإفطار لمدة شهر.

يمكن لتلك الوصفة أن تفعل السحر فى حرق ونسف دهون البطن عند استخدامها يوميا.

يجب عليك أيضا القيام بممارسة تمارين البطن وتناول الطعام الصحي كل يوم.

يساعد مزيج بذور الشيا وعصير الليمون والعسل على تسريع حرق الدهون في الجسم بطريقة صحية.

مشروب الليمون والجنزبيل
مكونات المشروب
شريحتان ليمون بالقشر
كوب ماء مغلي
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
ربع ملعقة قرفة
ملعقة صغيرة كمون مطحون

طريقة استخدام مشروب حارق للدهون
توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي
غطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.
لا يجب غلي المكونات على النار فقط نسكب الماء المغلي على المقدار، كما يمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الرغبة.
ويتم تناول مشروب حارق الدهون 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.

مشروب بيكربونات صودا وماء جوز الهند
كل ما تحتاجين لإعدادها:
- ربع ملعقة طعام من بيكربونات الصودا
- ربع ملعقة طعام من ملح البحر
- نصف كوب من عصير الليمون
- ربع كوب من العسل الطبيعي
- و5 أكواب من ماء جوز الهند

وبعد ذلك ابدئي القيام بهذه الخطوات:
فى وعاء على النار ضعى ماء جوز الهند وباقى المكونات واتركيها لتغلي لدقائق ثم تناولى كوبا من المشروب أو كوبين على مدار اليوم.

يساعد هذا المشروب على الحرق بسرعة لن تتوقعيها.
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