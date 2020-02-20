لرفع معدل حرق الدهون.. 3 حيل مذهلة لتنحيف البطن والأرداف

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن خاصة في منطقتي البطن والأرداف، وترغب في معرفة طريقة حرق الدهون المثالية تمنعك من اكتساب الوزن بسرعة، إليك 3 مشروبات لحرق أسرع يقدمها موقع "برايت سايد" اختارى منها ما يناسبك وتناولى كوبا منه ليلا.



مشروب بذور الشيا والعسل

مكونات المشروب:



فى وعاء اخلطى جميع المكونات وقومى باستهلاكها كل صباح بعد الإفطار لمدة شهر.

يمكن لتلك الوصفة أن تفعل السحر فى حرق ونسف دهون البطن عند استخدامها يوميا.

يجب عليك أيضا القيام بممارسة تمارين البطن وتناول الطعام الصحي كل يوم.



يساعد مزيج بذور الشيا وعصير الليمون والعسل على تسريع حرق الدهون في الجسم بطريقة صحية.

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مكونات المشروب



شريحتان ليمون بالقشر

كوب ماء مغلي

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ربع ملعقة قرفة

ملعقة صغيرة كمون مطحون





طريقة استخدام مشروب حارق للدهون

توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي

غطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.

لا يجب غلي المكونات على النار فقط نسكب الماء المغلي على المقدار، كما يمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الرغبة.

ويتم تناول مشروب حارق الدهون 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.





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