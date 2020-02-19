تحول جسمك لماكينة حرق .. 3 حيل خارقة مجربة

لم يعد حرق الدهون مهمه صعبة فى الشتاء يمكنك قبل النوم تجربة إحدى الحيل التالية لحرق ونسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها بتناول كوب فقط من تلك المشروب قبل النوم إليك 3 حيل مجربة يقدمها موقع برايت سايد أختارى منها ما يناسبك.
مشروب الكزبرة والليمون
•20 جراماً من الكزبرة.
ولتحضيرها تحتاجين إلى:
•ثمرة من الخيار.
•½ ثمرة من الليمون.
•قطعة من الزنجبيل الطازج.
•2-3 ملاعق من جل الصبار .
•½ كوب من الماء.
طريقة تطبيق المشروب :
فى الخلاط يقشر الزنجبيل و تضاف له بقية المكونات داخل الخلاط ثم يضاف العسل و يتم تناوله قبل ساعة من الخلود إلى النوم يوميا لمدة اسبوع وستدهشك النتيجة وحرق الدهون بسرعة غير متوقعة.
مشروب الخيار والجنزبيل
ولتحضيرها تحتاجين إلى:
ثمرة كبيرة من الخيار
ليتر من الماء
عصير ليمون
ملعقة وسط من الزنجبيل المبشور.
طريقة تطبيق الوصفة:
- في الخلاط امزجي كافة المكونات حتى تتجانس تماما و تناولي كوبًا من هذا المشروب في الصباح وعلى معدة فارغة وقبل 30 دقيقة من تناول وجباتك الرئيسية.
وصفة الشاى الأخضر والمريمارية
مكونات الكوب الاخضر :
2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر
2 ملعقة من والمريمارية
ماء ساخن
طريقة عمل الكوب الأخضر :
تخلط جميع المكونات وتغلي على النار وتصفي ويشرب منها يوميا تساعد على نسف الجسم والتخلص من السمنة والوزن الزائد .
2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر
2 ملعقة من والمريمارية
ماء ساخن
طريقة عمل الكوب الأخضر :
تخلط جميع المكونات وتغلي على النار وتصفي ويشرب منها يوميا تساعد على نسف الجسم والتخلص من السمنة والوزن الزائد .