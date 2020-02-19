AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تحول جسمك لماكينة حرق .. 3 حيل خارقة مجربة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:00 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
Advertisements
لمياء الياسين
لم يعد حرق الدهون مهمه صعبة فى الشتاء يمكنك قبل النوم تجربة إحدى الحيل التالية لحرق ونسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها بتناول كوب فقط من تلك المشروب قبل النوم إليك 3 حيل مجربة يقدمها موقع برايت سايد أختارى منها ما يناسبك.

مشروب الكزبرة والليمون

ولتحضيرها تحتاجين إلى:

•20 جراماً من الكزبرة.
•ثمرة من الخيار.
•½ ثمرة من الليمون.
•قطعة من الزنجبيل الطازج.
•2-3 ملاعق من جل الصبار .
•½ كوب من الماء.

طريقة تطبيق المشروب :

فى الخلاط يقشر الزنجبيل و تضاف له بقية المكونات داخل الخلاط ثم يضاف العسل و يتم تناوله قبل ساعة من الخلود إلى النوم يوميا لمدة اسبوع وستدهشك النتيجة وحرق الدهون بسرعة غير متوقعة.


مشروب الخيار والجنزبيل

ولتحضيرها تحتاجين إلى: 

ثمرة كبيرة من الخيار
ليتر من الماء
عصير ليمون 
ملعقة وسط من الزنجبيل المبشور.

طريقة تطبيق الوصفة:
- في الخلاط امزجي كافة المكونات حتى تتجانس تماما و تناولي كوبًا من هذا المشروب في الصباح وعلى معدة فارغة وقبل 30 دقيقة من تناول وجباتك الرئيسية.

وصفة الشاى الأخضر والمريمارية
مكونات الكوب الاخضر :

2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر
2 ملعقة من والمريمارية
ماء ساخن

طريقة عمل الكوب الأخضر :

تخلط جميع المكونات وتغلي على النار وتصفي ويشرب منها يوميا تساعد على نسف الجسم والتخلص من السمنة والوزن الزائد .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكوب الأخضر ينسف الكرش والوزن الزائد خلال أيام

رجيم ومشروب فعال لنسف الدهون وكبح شهيتك

بكل سهولة.. انسفي الكرش بهذا المشروب

فى وقت قياسى.. انسفى الكرش بـ 3 حيل مجربة

فى أسرع وقت.. حيل سريعة لحرق الدهون بأقل مجهود

أخطاء لحرق الدهون .. وحيل لتحويل جسمك إلى ماكينة حرق

ترشيحاتنا

أول رد من الصحة على وفاة 3 طلاب بـ كورونا في الإسكندرية

هل يجوز قراءة القرآن بملابس خفيفة داخل المنزل .. الإفتاء تجيب

كيف أكفر عن أكثر من يمين .. أمين الفتوى يجيب

عاجل.. تصعيد تركي بعد تدمير سفينة محملة بالأسلحة في طرابلس

شجرة مريم ومجمع الأديان .. ماذا تفعل الدولة بمسار العائلة المقدسة بالقاهرة .. شاهد

شاهد | ميدو يكشف عن صورة لـ كرة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة