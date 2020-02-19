تحول جسمك لماكينة حرق .. 3 حيل خارقة مجربة

بسرعة لا تتوقعينها بتناول كوب فقط من تلك المشروب قبل النوم إليك 3 حيل مجربة يقدمها موقع برايت سايد أختارى منها ما يناسبك.

مشروب الكزبرة والليمون

•20 جراماً من الكزبرة.

•ثمرة من الخيار.

•½ ثمرة من الليمون.

•قطعة من الزنجبيل الطازج.

•2-3 ملاعق من جل الصبار .

•½ كوب من الماء.

مشروب الخيار والجنزبيل







ولتحضيرها تحتاجين إلى:





ثمرة كبيرة من الخيار

ليتر من الماء

عصير ليمون

ملعقة وسط من الزنجبيل المبشور.





طريقة تطبيق الوصفة:

- في الخلاط امزجي كافة المكونات حتى تتجانس تماما و تناولي كوبًا من هذا المشروب في الصباح وعلى معدة فارغة وقبل 30 دقيقة من تناول وجباتك الرئيسية.





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