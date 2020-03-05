نقيب المهندسين للمطالبين بزيادة المعاشات: «لو زودنا 3 آلاف جنيه النقابة تخرب»

رد نقيب المهندسين الدكتور هاني ضاحي، على مطالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بزيادة المعاش، قائلا إنه "يجب توفير موارد قبل الحديث عن الزيادة وإلا ستخرب النقابة".





وأضاف هاني ضاحي، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للنقابة اليوم، أنه لا يقبل المزايدة على عمل مجلس النقابة، وتابع: "البعض يطالب بزيادة المعاش ألفا أو ألفي جنيه، وأنا أستطيع أن أقول الزيادة 3 آلاف، وبعد عام النقابة هتتخرب".



