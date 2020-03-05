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أخبار البلد

نقيب المهندسين للمطالبين بزيادة المعاشات: «لو زودنا 3 آلاف جنيه النقابة تخرب»

الخميس 05/مارس/2020 - 03:13 م
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
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شيماء مجدي
رد نقيب المهندسين الدكتور هاني ضاحي، على مطالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بزيادة المعاش، قائلا إنه "يجب توفير موارد قبل الحديث عن الزيادة وإلا ستخرب النقابة". 

وأضاف هاني ضاحي، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للنقابة اليوم، أنه لا يقبل المزايدة على عمل مجلس النقابة، وتابع: "البعض يطالب بزيادة المعاش ألفا أو ألفي جنيه، وأنا أستطيع أن أقول الزيادة 3 آلاف، وبعد عام النقابة هتتخرب".

وتابع مخاطبا الحضور: "أنا أمين عليكم وعلى النقابة ويجب تدعيم صندوق المعاشات باشتراك سيتم تحديد نسبته حسب سن المهندس، وندرس مع المجلس الأعلى للنقابة ذلك ونحدد إمكانية الزيادة".
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