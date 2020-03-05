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خبير: مصر تسير على خطى صحيح فى مواجهة شائعات كورونا..فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 06:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال اللواء نبيل صادق، خبير إدارة الأزمات السياسية، أن فيروس كورونا أحد الفيروسات التى يصل تأثيرها على الإنسان إلى حد الوفاة، لافتا إلى أن الفيروس ينتشر ما بين الطيور.

وأشار صادق، أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج"اليوم" المذاع على قناة"dmc"، إلى  أن العالم كله يتحدث عن كورونا، ولكن فى مصر تكثر الأقاويل والشائعات.

وأكد خبير إدارة الأزمات السياسية، أن الدولة وخاصة وزارة الصحة يجب ان تقوم بإدارة هذه الأزمة حتى نتغاضى الشائعات.
 
وأوضح أن مصر تسير على خطي صحيح فى القضاء على الكورونا، كفيروس وكشائعات، لذا يجب على الوزارة الاستمرار بإصدار البيانات المتعلقة بالفيروس بشكل مستمر .
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