رسميًا.. تحديد موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الجديد التي ستقام دون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا بأرجاء إيطاليا.





وحسب ما كشفه الاتحاد الإيطالي ستقام المباراة يوم الأحد المقبل في ملعب "يوفنتوس أرينا"، دون حضور جماهيري.





وستقام يوم الأحد 5 مباريات هى بارما ضد سبال، ميلان ضد جنوى، سامبدوريا ضد هيلاس فيرونا، أودينيزي ضد فيورنتينا، ويوفنتوس ضد الإنتر.





وتقام يوم الاثنين مواجهة بريشيا أمام ساسولو.





ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري بـ 62 نقطة بفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر وللبيانكونيري لقاء أقل، أما إنتر فيأتي ثالثا بـ54 نقطة.