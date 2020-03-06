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أخبار العالم

9 وفيات و577 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا

الجمعة 06/مارس/2020 - 03:39 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا ارتفع إلى 577 شخصًا، بينما بلغت حالات الوفاة 9 حالات.

أفادت قناة "سكاي نيوز" بإصابة نائب بالبرلمان الفرنسي شارك قبل أيام بجلسة لمساءلة الحكومة بفيروس كورونا.

من جانب آخر، نقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين إعلانها تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، و139 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في عموم البلاد، فيما توفي صيني تعافى من المرض، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير جديدة للتأكد من الشفاء التام للمصابين.

وكشفت اللجنة أن العدد اليومي للمرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد، وغادروا المستشفيات في الصين، تجاوز نظيره من الإصابات المؤكدة الجديدة لليوم ال16 على التوالي، حيث بلغ عدد المتعافين خلال 24 ساعة 2189 شخصًا، مقابل 139 حالة إصابة مؤكدة خلال الفترة نفسها.



وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، أن عدد حالات الوفاة ارتفع نهاية، الأربعاء، إلى 3015 شخصًا، في حين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 80565 شخصًا. وأضافت أن من بين حالات الإصابة 134 في مقاطعة هوبي مركز تفشي الفيروس، في حين كانت جميع حالات الوفاة في المقاطعة نفسها.

وأوضحت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه فيها بلغ 143 حالة، مبينة أن عدد الحالات الخطرة انخفض إلى 5952، بينما غادر المستشفيات منذ ظهور الفيروس وانتشاره 52109 مرضى، بعد تماثلهم للشفاء.

وذكرت مصلحة الجمارك الصينية، أنها اكتشفت 6728 مسافرًا قادمًا بينهم 75 مصابا بفيروس كورونا ، والاشتباه في إصابة 779 شخصًا .وتوفي رجل في مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا، بعد خمسة أيام فقط على تعافيه من الفيروس، وخروجه من المستشفى، في وقت تحدث تقارير إعلامية عن إصابة أشخاص بالفيروس مجددًا بعد تماثلهم للشفاء.

وقالت السلطات إنها ستبدأ بتطبيق تدابير جديدة تشمل إجراء فحص الأجسام المضادة على كل المرضى قبل خروجهم منها، للتأكد من شفائهم التام.

وعادة ما ينتج جهاز المناعة الأجسام المضادة للمساعدة على مكافحة العدوى. ولذلك، يتم إخضاع المرضى لفحص الدم من أجل معرفة ما إذا كان الجسم ينتج أجسامًا مضادة، الأمر الذي يعني أنه يقاوم فيروسًا ما.
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