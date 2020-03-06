إعادة فتح بوابات الحرمين الشريفين بعد إغلاقها مؤقتا بسبب كورونا

أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إعادة فتح بوابات المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد إغلاقها مؤقتًا بسبب فيروس كورونا المستجد.





وكان مصدر مسئول في الرئاسة قد أعلن أنه تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.





وأشار إلى أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والسعي بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.





وأوضح المصدر أن القرار جاء وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظرًا لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.





ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.





وتقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.



