روشتة برلمانية لعلاج أزمة الحبة القاتلة.. إطلاق حملات توعية للشباب ضرورة.. مطالب بتشديد الرقابة على مصادر بيع حبة الغلال

روشتة برلمانية للقضاء علي أزمة الحبة القاتلة

برلمانية تطالب بإعداد بديل آمن عن الحبة القاتلة

نزيف دماغي.. برلماني يطالب بإيقاف استيراد الحبة القاتلة









أصيب طفل مقيم بقرية الطود بدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بحالة تسمم فوسفورى إثر تناوله الحبة القاتلة "قرص من حبوب حفظ الغلال وتم نقل المصاب لقسم السموم بالمستشفى المركزى بايتاى البارود لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بإصابة طفل بحالة تسمم فوسفورى وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة "كريم محمد عبدالمقصود رزق" ١٤سنه مقيم الطود بدائرة مركز كوم حمادة ،جراء تناوله قرص من أقراص حفظ الغلال السام.





وتم نقل الطفل لقسم السموم بالمستشفى المركزى بإيتاى البارود لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وفي المقابل، قالت النائبة" عبلة الهواري" عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن " الحبة القاتلة" التي تستخدم في الحفاظ علي غلال القمح ليست هي الوسيلة الوحيدة للانتحار، فاذا قامت الدولة بايقاف استيرادها فمن الممكن ان يلجأ اصحاب القلوب الضعيفة الي استخدام وسيلة أخرى للانتحار.





وكشفت "الهواري" في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، عن حلول اخري من الممكن أن تقضي علي ظاهرة الانتحار بشكل نهائي، ومن أبرز هذه الحلول إقامة ندوات توعية للمواطنين عن خطورة تلك الحبوب القاتلة وتجريم الانتحار واستخدام منابر المساجد والكنائس في التوعية والإرشاد ومد يد العون لحل مشاكل الشباب التي تؤدي الي الانتحار.





وطالبت عضو اللجنة التشريعية، بتشديد الرقابة علي تلك المنافذ التي تبيع تلك الحبوب القاتلة وإخضاعها لإشراف وزارة الزراعة والكشف عن بدائل أقل ضررا منها علي صحة المواطنين والفلاحين.





في السياق ذاته، حذرت النائبة جواهر الشربيني عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، المواطنين من شراء الحبة القاتلة من تجار المبيدات الحشرية، لافتة الي أنها تؤدي الي الوفاة المباشرة.





وأوضحت "الشربيني "في تصريح لـ"صدي البلد " أن هذه الحبة تستخدم في حفظ غلال القمح وهناك مجموعة من المواطنين يستخدمونه في الانتحار، مؤكدة أن وزارة الزراعة ليس لها علاقة باستيراد مبيد "حبة الغلة "وان بيعها يتم عن طريق منافذ تجار المبيدات الحشرية.





وطالبت عضو لجنة الزراعة بالرلمان مراكز البحوث الزراعية بضرورة استحداث بديل مناسب عن الحبة القاتلة التي تهدد صحة المواطن، وعدم استيرادها مره أخري، إضافة الي إطلاق حملات توعية للمواطنين حول أضرار الحبة القاتلة ومد يد العون للشباب لتحويل افكارهم الهدامة الي إيجابية.





كما أكد النائب فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب خطور "الحبة القاتلة"، مشيرًا إلى أن بيعها يتم عن طريق وزارة الزراعة وليس وزارة الصحة حيث انها تعمل كمبيد حشري لمحصول القمح عقب حصاده.





أوضح "حسب الله" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن استخدم الحبة القاتلة كمادة انتحارية صعب النجاة منة لانها تؤدي الي نزيف داخلي لا يتمكن الاطباء من ايقافة ويعقبه الوفاة في الحال موكدا ان تلك الحبوب مستوردة من الخارج ولا يتم تصنيعها في مصر.





طالب عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بضرور بايقاف استيرادها ووقف تداولها في كل المنافذ التابعة لوزارة الزراعة وانشاء حملات توعية بخطورتها وكيفية استخدامها.