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فن

منى فاروق تتجاوز محنتها برقصة على أغنية لـ محمد رمضان.. شاهد

السبت 07/مارس/2020 - 09:57 ص
مني فاروق
مني فاروق
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة منى فاروق، مقطع فيديو جديدًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهر فيه أثناء جلسة تصوير جديدة بالزي الأردني.


وعلقت منى فاروق، على الفيديو، قائلةً "كواليس جلسة التصوير أثناء زيارتي إلى الأردن". 


وظهرت منى فاروق في مقطع الفيديو هي ترقص على أنغام أغنية محمد رمضان "رايحين نسهر". 


وتلقت منى فاروق عددا من التعليقات الإيجابية على الفيديو، حيث أكد البعض في التعليقات أنها تجاوزت محنتها بعد تهديدها بالانتحار. 


وكانت منى فاروق نشرت فيديو لها منذ فترة قصيرة تتحدث فيه عن أزمتها التي تسببت في دخولها السجن وكيف يتعامل معها المقربون منها وهددت بأن تلجأ للانتحار.

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